‘2024 BBMAs’ BTS 정국, 솔로앨범으로 2관왕

그룹 방탄소년단 정국이 ‘빌보드 뮤직 어워드’에서 2관왕에 올랐다.

정국은 13일(한국시간) 열린 ‘2024 빌보드 뮤직 어워드’(Billboard Music Awards, 이하 ‘BBMAs’)에서 솔로 앨범 ‘GOLDEN’과 타이틀곡 ‘Standing Next to You’로 ‘톱 K-팝 앨범’(Top K-Pop Album), ‘톱 글로벌 K-팝 송’(Top Global K-Pop Song)을 휩쓸었다.

정국은 지난해 ‘BBMAs’에서 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’으로 ‘톱 글로벌 K-팝 송’ 트로피를 거머쥔 바 있다. 올해도 동일 부문의 위너로 호명되며 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

작년 11월 발매된 ‘GOLDEN’은 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 2위로 진입한 뒤 24주 연속 순위권에 자리했다. 이는 한국 솔로 가수 음반 중 최장기간 차트인 기록이다. 타이틀곡 ‘Standing Next to You’는 메인 송차트 ‘핫 100’에 5위로 입성해 정국의 솔로곡 기준 통산 여섯 번째 ‘핫 100’ 진입곡이 됐다. 정국은 ‘Seven (feat. Latto)’, 솔로 싱글 ‘3D (feat. Jack Harlow)’, ‘Standing Next to You’로 이 차트 ‘톱 10’을 뚫으면서 ‘글로벌 팝스타’의 면모를 과시했다. 현재까지 ‘핫 100’ 10위권에 3곡을 진입시킨 한국 솔로 가수는 정국이 유일하다.

한편 정국이 속한 방탄소년단은 2017년 ‘톱 소셜 아티스트’(Top Social Artist)를 수상하며 ‘BBMAs’와 첫 인연을 맺었다. 이들은 이후 2021년까지 매년 이 부문의 트로피를 들어 올렸다. 2019년과 2021, 2022년에는 ‘톱 듀오/그룹’(Top Duo/Group)의 위너가 됐고 ‘톱 송 세일즈 아티스트’(Top Song Sales Artist/2021~2022년), ‘톱 셀링 송’(Top Selling Song/2021~2022년) 등 12개의 트로피를 품에 안았다. 정국은 솔로 활동으로도 큰 성공을 거두면서 지난해와 올해 ‘BBMAs’에서 총 3개의 수상 이력을 더했다.

