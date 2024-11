로제·브루노 마스, ‘2024 마마 어워즈’ 출격

사진=‘2024 마마 어워즈’ 제공

팝스타 브루노 마스와 그룹 블랙핑크 로제가 ‘2024 마마 어워즈(MAMA AWARDS)’에 출격한다.

22일(현지시간 21일) 미국 LA돌비씨어터에서 포문을 여는 ‘마마 어워즈’는 일본 교세라 돔 오사카에서 22~23일 릴레이로 시상식의 열기를 이어간다.

특히 22일 브루노 마스와 로제의 특급 무대가 일본 교세라 돔 무대에서 펼쳐질 예정이어서 뜨거운 관심을 모은다.

팝스타 브루노 마스는 ‘Just the Way You Are’(저스트 더 웨이 유 어), ‘Marry You’(메리 유), ‘Uptown Funk’(업타운 펑크) 등 다수의 히트곡을 보유한 세계적인 아티스트다.

로제는 솔로 아티스트로서의 활동에서도 스포티파이 차트 섭렵은 물론 K-POP 여자 솔로 아티스트 1억 스트리밍 최단기 돌파 등 괄목할만한 기록을 써내려가고 있다.

브루노 마스와 로제는 지난달 18일 싱글 ‘APT.(아파트)’를 발표해 미국 빌보드 차트와 영국 오피셜 싱글차트 등 글로벌 차트를 휩쓸며 전세계적으로 큰 화제를 모으고 있다.

