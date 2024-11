[지스타 2024] 넥슨, 30살 맞아 ‘메이플·던파·테일즈위버’ 등 테마송 오케스트라 연주

지스타 2024에서 펼쳐진 ‘넥슨 30주년 오케스트라’ 공연 모습. 신정원 기자

넥슨이 ‘지스타(G-STAR)2024’ 전시장을 아름다운 오케스트라 연주로 가득 채웠다.

16일 부산 벡스코 ‘지스타 2024’ 제 1전시장 넥슨 창립 30주년 전시관에서는 ‘넥슨 30주년 오케스트라’ 공연이 펼쳐졌다.

넥슨은 올해 30살을 맞아 그 간의 성원에 보답하고자 유저들을 위해 신작 시연은 물론 다채로운 행사를 준비했다. 그중 하나가 오케스트라 특별 공연이다.

공연은 ‘심포니 오브 메이플스토리’, ‘마비노기 20주년 오케스트라 콘서트’ 등 다수의 넥슨 게임 음악 공연 경험을 보유한 안두현 지휘자와 아르츠 심포니 오케스트라가 참여했다.

현장에서는 유저라면 환호할만한 곡들이 오케스트라 버전으로 연주됐다. ▲메이플스토리 ‘스타트 더 어드벤처(Start The Adventure)’·‘플로럴 라이프(Floral Life)’·‘블랙 헤븐(Black Heaven Theme)’ ▲카트라이더 ‘로비 테마(카트라이더: 드리프트 ver.)’·‘붐붐 퍼레이더 + 첫 번째 세계여행’·‘카멜롯 대축제’ ▲던전앤파이터 ‘캐릭터 셀렉트 스테이지(Character Select Stage)’·‘레쉬폰(Leshphon)’ ▲마비노기 ‘어릴 적 할머니가 들려주신 옛 전설’·‘최종무곡’·‘소년 모험가’ ▲블루 아카이브 ‘콘스탄트 모데라토(Constant Moderato)’·‘언웰컴 스쿨(Unwelcome School)’·‘아오하루(Aoharu)’ ▲테일즈위버 ‘테일즈 아 어바웃 투 비 위브드(Tales are about to be weaved)’·‘레미니센스(Reminiscence)’·‘다운(Dawn)’ 등이 관현악의 풍성한 선율로 전해졌다.

아르츠 심포니 오케스트라 양쪽 옆으로는 주제곡에 맞는 게임 속 캐릭터 영상이 펼쳐졌다. 이색적인 테마곡 연주와 화면을 통해 전해지는 캐릭터 모습에 팬들은 집중하며 넥슨의 30주년 추억을 돌아봤다.

한편 넥슨은 지스타 2024에서 ▲PC 배틀로얄 MOBA ‘슈퍼바이브’ ▲3D 액션 RPG ‘프로젝트 오버킬’ ▲하드코어 액션 RPG ‘퍼스트 버서커: 카잔’ ▲캐주얼 RPG ‘환세취호전 온라인’ 시연 운영은 물론, 다채로운 이벤트로 방문객들을 맞이하고 있다. 특히 시연장에는 넥슨 신작을 체험하기 위해 첫날부터 많은 인파가 몰리고 있다. 대기시간만 최대 150분 이상이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

