데뷔 1주년 맞는 원팩트 “5명 함께 섰던 '드림콘서트' 기억에 남아”

'대세 보이그룹' ONE PACT(원팩트)가 컴백 후 첫 라디오 출연으로 남다른 존재감을 발산했다.

ONE PACT는 지난 4일 방송된 아리랑 라디오 '라디온어스(Radio'n Us)'에 출연해 안정적인 라이브 실력과 함께 센스 넘치는 예능감으로 국내외 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.

최근 두 번째 미니 앨범 '[fallIn']'으로 컴백한 원팩트는 오랜만에 출연한 '라디온어스'의 청취자들을 향해 반갑게 인사를 전했다. 먼저, 음악 방송뿐만 아니라, 다양한 공연 무대를 통해 무한한 매력을 발산하고 있는 원팩트는 "콘서트 무대에 서는 건 가수로서 정말 큰 매력인 지닌 것 같다. 특히, 무대에 처음 오를 때의 짜릿한 느낌은 언제나 설렌다"라고 전하며, 무대에 서는 매력에 대해 언급했다.

또한, 곧 데뷔 1주년을 맞이하는 점에 대해 멤버 성민은 "데뷔 100일 기념 방송이 생각난다. 곧 데뷔 1주년이 된다고 하니, 그때가 새록새록 떠오르는 것 같다"라고 밝혔고, 예담은 "태그 형은 우리 원팩트 노래를 만들어주는 데 역할이 크고, 성민이 형은 언제나 팀의 중심을 잡아주고, 종우 형은 원팩트를 이끄는 장본인"이라며 각 멤버들에 대한 감사함을 전했다.

이번 앨범의 프로듀싱과 함께 전곡의 작곡, 작사에 참여한 멤버 태그는 타이틀곡 'DESERVED'를 비롯해 'At the last moment', 'I still do', '걷다보면', '다음 생', 'My Dear'까지 앨범에 담긴 모든 수록곡을 소개했다. 또한, 이번 미니 앨범 '[fallin']'에 대해 "이별이라는 주제를 통해 겪게 되는 다채로운 감정의 스펙트럼이 녹아 있는 앨범이다"라고 전하며, 더불어, 많은 분들이 이번 앨범을 들어주셨으면 좋겠다는 바람을 전했다.

성민은 "'다음 생'이라는 곡을 개인적으로 좋아했는데, 주변에서 'At the last moment'가 계속해서 좋다고 하는 바람에 최애곡이 바꼈다. 두 곡 모두 추천한다"라고 전했고, 예담은 "이번 앨범의 주제인 '이별'과 가장 어울리는 트랙은 'My Dear'라고 생각한다. 딥한 감성이 매력적이다"라고 언급했다.

리더 종우는 "최근에 앤하트가 정말 큰 선물을 줬다. '드림콘서트'라는 큰 무대에 나갈 수 있게 도와줘서 정말 감사하다. 특히, 5명이 함께 무대에 설 수 있어서 좋았고, 백스테이지에서 우리끼리 결의를 다졌던 모습이 아직도 기억에 남는다"라고 에피소드를 밝혔다.

원팩트는 이번 미니 앨범의 타이틀곡 'DESERVED'를 비롯해 'My Dear'까지 각각 다른 매력으로 라이브 무대를 선보였다. 흔들림 없는 성민과 예담의 감성 보이스와 종우와 태그의 감각적인 래핑까지 카메라에 시선을 향한 채, 다채로운 매력을 발산했다.

이날 원팩트는 멤버들은 영어와 한국어를 오가며 유쾌한 소통을 이어갔다. 또한 글로벌 팬들을 사로잡는 다채로운 예능감은 물론, 귀를 사로잡는 탄탄한 가창력과 밝은 에너지까지 선보이며 '실력파 아이돌'임을 다시 한번 증명했다.

마지막으로 리더 종우는 "오랜만에 초대해 주셔서 정말 재밌는 시간 보냈다. 이번 앨범을 만들기 위해 정말 열심히 준비했는데, 오늘 보람이 느껴지는 하루였다. 우리 '앤하트' 여러분께 다시 한 번 감사하다는 말 전하고 싶다"라고 감사함을 전하며 방송을 마무리했다.

한편, 원팩트의 두 번째 미니앨범 '[fallIn']'을 통해 리스너들의 호평을 이끌며, K-POP 아티스트로 성공적인 컴백를 알렸다. 또한 다양한 무대 및 방송을 통해 팬들과 만날 예정이다.

