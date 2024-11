로제, 깊게 파인 드레스…시크한 섹시美

그룹 블랙핑크 로제가 섹시미를 뽐냈다.

4일 로제는 자신의 SNS를 통해 “just meet me at the ____.(그냥 ____에서 만나)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진은 3일(현지시간) 미국 LA에서 열린 ‘2024 LACMA 아트+필름 갈라’에 참석한 로제의 비하인드. 가슴이 깊게 파인 검은색 드레스를 입은 채 거울 셀카를 찍은 로제는 슬렌더 몸매를 자랑하며 시크하면서도 섹시한 매력을 뽐내 시선을 사로잡는다.

이를 본 국내외 팬들은 댓글로 하트 이모티콘을 연발하는 등 로제에게 찬사를 표했다.

사진=로제 인스타그램

한편, 로제는 18일 미국의 싱어송라이터 브루노 마스와 콜라보한 싱글 ‘APT.(아파트)’를 발매했다. ‘APT.(아파트)’는 영국 오피셜 싱글 차트 톱100에서 2위를 차지했다. 또한 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서는 8위로 진입하며 전 세계적으로 큰 인기를 얻고 있다.

로제는 내달 6일 첫 솔로 정규앨범 ‘rosie(로지)’를 발매한다. ‘APT.(아파트)’는 정규앨범 선공개 곡으로 총 12곡이 수록된다. 로제는 이번 앨범에서 전곡 작사·작곡에 참여해 보다 솔직하면서도 내밀한 자신만의 이야기를 들려줄 예정이다.

박민지 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]