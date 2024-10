‘싱어게인3’ 이젤, 드디어 데뷔…31일 가요계 정식 출격

싱어송라이터 이젤(EJel)이 정식 데뷔를 통해 진실한 이야기를 전한다.

이젤(EJel)은 오는 31일 첫 싱글 'A N E W(어 뉴)'를 발매하며 가요계에 정식 데뷔한다. 이에 앞서 콘셉트 포토 2종과 트랙리스트, 'New Reels(Feat. pH-1)(뉴 릴스)' 리릭비디오를 차례로 공개하며 데뷔 열기를 고조시키고 있다.

가장 먼저 공개된 콘셉트 포토 속 이젤(EJel)은 활동의 시작을 알리듯 맑고 청초한 비주얼로 산뜻한 무드를 자아내고 있다. 키치하고 발랄한 매력부터 깊이감이 느껴지는 아우라까지 이젤(EJel)의 다채로운 개성이 기대감을 더하고 있다.

이젤(EJel)의 첫 싱글 'A N E W'은 '다시 새롭게'라는 의미를 담은 앨범으로, 꿈을 향해 걸어온 지난날의 긴 여정을 담았다. 'A N E W'의 정체성이라 할 수 있는 타이틀곡 'Now or Never(나우 오어 네버)'를 비롯해 이젤(EJel)만의 독특한 장르성을 띄고 있는 'New Reels(Feat. pH-1)(뉴 릴스)' 등 두 곡이 실린다.

이젤(EJel)은 오는 31일 앨범 발매에 앞서 'New Reels(Feat. pH-1)'의 리릭비디오를 깜짝 선공개했다. 로우파이한 사운드와 키치한 멜로디가 이젤(EJel)만의 '오렌지 베드룸 팝'이란 독자적 장르를 예고하고 있다. 특히 위트 있는 가사를 통해 시원한 팝 감성이 물씬 느껴지는 가운데, 이젤(EJel)의 현실감 있는 일상 연기가 귀여운 매력을 전하고 있다.

이젤(EJel)은 '이젤 위에 내가 그리고 싶은 음악을 그려가겠다'란 의미의 예명처럼, 이번 'A N E W'에 본인만의 음악적 색깔과 새로운 여정을 그려가겠단 포부를 담아냈다.

또 타이틀곡 'Now or Never', 'New Reels(Feat. pH-1)' 두 곡 모두 작사에 참여해 이젤(EJel)만의 방식으로 위로를 전하고, 진실된 이야기로 아티스트로서의 진가를 제대로 발휘할 예정이다.

한편 이젤(EJel)의 데뷔앨범 'A N E W'는 오는 31일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]