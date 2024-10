아일릿 “‘Cherish’ 듣고 ‘딱 우리 노래’라 생각해”

그룹 아일릿이 21일 새 앨범 ‘아윌 라이크 유(I’LL LIKE YOU)’ 발매 기념 쇼케이스를 열었다. 왼쪽부터 멤버 윤아, 모카, 원희, 이로하, 민주.

그룹 아일릿이 데뷔 후 첫 컴백의 설렘을 전했다.

21일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 그룹 아일릿(ILLIT)의 미니2집 ‘아윌 라이크 유(I’LL LIKE YOU)’ 발매 기념 쇼케이스를 열었다.

아일릿은 “데뷔 후 첫 컴백이라 데뷔 때보다 더 설레고 긴장된다. 글릿(공식 팬덤 명)의 반응도 기대된다”며 “곡마다 다른 분위기, 좋은 곡들로 꽉 찬 앨범이다. 열심히 준비했으니 많이 사랑해 달라”고 컴백 소감을 밝혔다.

타이틀곡 ‘체리시(Cherish(My Love)’ 무대를 최초로 선보인 아일릿은 다시 무대에 올랐다. 윤아는 “지금까지 해보지 못한 장르의 곡이라 긴장도 됐는데 딱 우리 노래라는 생각이 들었다”며 “앞으로 남은 활동도 자신감 있게 해나갈 수 있을 것 같다”고 답했다.

지난 3월 ‘마그네틱(Magnetic)’으로 데뷔곡부터 큰 주목을 받은 아일릿이다. 새 앨범 ‘아윌 라이크 유’는 ‘진짜 나’를 노래한 미니1집 ‘슈퍼 리얼 미(SUPER REAL ME)’의 확장판. 순간에 과몰입하는 소녀가 친해지고 싶은 상대를 만나 주변인들과의 관계 속에서 고민하지만, 결국 자신의 마음을 믿고 ‘너’에게 직진하는 ‘나’의 모습을 노래한다.

댄스 팝 장르의 타이틀곡 ‘체리시(Cherish (My Love))’는에 ‘너의 마음이 궁금하지만 그보다 너를 좋아하는 내 감정이 더 소중하다’는 메시지가 담겼다. 누군가를 좋아하는 자신의 모습에 만족하는 10대의 마음이 투영됐다.

데뷔곡 ‘마그네틱’에서 ‘This time I want You You You You like it's magnetic U U U U U U U U super 이끌림’이라는 중독성 있는 구절로 인기를 끌었던 아일릿은 이번 앨범에서도 ‘Ch ch ch ch cherish my love’라는 중독성 있는 훅을 담았다. 오늘(21일) 오후 6시 공개.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

