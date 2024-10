“‘흑백요리사2’ 공짜로 쓰세요”…에픽하이 ‘미슐랭 사이퍼’, 역시 힙합 맛집

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)가 맛있고 품격 있는 음악으로 컴백했다.

에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 지난 18일 새 앨범 'PUMP COLLECTOR'S EDITION(펌프 컬렉터스 에디션)'을 발매했다.

타이틀곡 '미슐랭 CYPHER'은 공개 직후 멜론 HOT100에 빠르게 진입하며 성공적인 발매 신호탄을 알렸다. 에픽하이가 요리사로 변신한 타이틀곡 '미슐랭 CYPHER'의 뮤직비디오 또한 화제다. 로우파이한 색감의 영상미와 세 멤버의 코믹하면서도 현실감 있는 연기가 신선한 재미를 선사하는 가운데, '미슐랭', '맛있다', '멋있다'를 반복적으로 활용한 플로우 또한 강한 중독성을 자아내고 있다.

에픽하이는 발매와 함께 "신곡 '미슐랭 CYPHER' 음악, '흑백요리사 시즌2'에서 공짜로 써도 된다", "신장개업! 여러분, 여기 예약 장난 아니다"며 위트 있는 멘트를 더해 즐거움을 자아내고 있다.

'PUMP COLLECTOR'S EDITION'은 에픽하이가 지난 6월 발매한 첫 믹스테이프 'PUMP' 이후 약 4개월 만에 발표하는 신보다. 발매와 함께 'AOTY(앨범 오브 더 이어)'란 찬사 세례를 받은 'PUMP'는 품격 있는 수집가들을 위한 컬렉션으로 업그레이드되어 이번 'PUMP COLLECTOR'S EDITION'으로 새롭게 재탄생됐다.

타이틀곡 '미슐랭 CYPHER'를 비롯해 믹스테이프 'PUMP'에 수록된 'PRETTY MUCH(프리티 머치)', 'ANTIHERO(안티 히어로)', 'K-DRAMA(케이-드라마)', '신사들의 소신(GOOD RIDDANCE)', 'GROUP CHAT FREESTYLE(그룹 챗 프리스타일)', 'OK GOOD(오케이 굿)', '행복했습니다(I WAS HAPPY) (ft. Kim Jong Wan of NELL)' 등의 곡으로 채워졌다. 여기에 기발매된 'GROUP CHAT FREESTYLE(그룹 챗 프리스타일)', 'OFF DAY(오프 데이)', 'LATE CHECKOUT(레이트 체크아웃)'의 확장 버전이 수록되어 더욱 퀄리티 높은 음악을 완성했다.

특히 이번 앨범은 일반 피지컬 앨범 없이 바이닐 앨범만 발매되어 소장 가치를 극대화했다. 에픽하이만이 낼 수 있는 음악적 맛과 품격 있는 정서는 물론 중독적인 사운드가 '흑백요리사' 유행과 시기적절하게 맞물려 동반 인기를 견인할 것으로 기대를 모은다.

한편 에픽하이는 오는 12월 20일부터 22일까지 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 2024 단독 콘서트를 진행한다.

