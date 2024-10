청량미 가득…앰퍼샌드원의 사랑 공식…'He + She = We'

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 '청량샌드원'으로 변신한다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 17일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원의 미니 1집 'ONE QUESTION'의 타이틀곡 'He + She = We' 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상에서 앰퍼샌드원은 활기찬 에너지의 소년미를 뿜어냈다. 멤버들은 밝은 표정으로 뛰어다니거나 자유롭게 포즈를 지으며 유쾌하고 신나는 분위기를 자아냈고, 'He + She = We'의 퍼포먼스 일부가 공개되며 뮤직비디오 본편과 신곡에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.

앰퍼샌드원의 미니 1집 'ONE QUESTION'은 사랑이라는 단순하고도 복잡한 감정의 해답을 찾는 과정을 유쾌하게 풀어낸 앨범이다. 타이틀곡 'He + She = We'는 단순한 연애 공식을 넘어 서로가 서로를 완성시키는 특별한 관계를 재치 있게 표현한 곡으로, 캐치한 리듬과 에너제틱한 멜로디가 어우러져 계속 듣고 싶은 중독성을 선사할 예정이다.

앰퍼샌드원의 미니 1집 ‘ONE QUESTION’의 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오는 오는 10월 22일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

