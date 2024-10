에이티즈(ATEEZ) 종호, ‘텔 미 댓 유 러브 미’ 커버 영상 공개

에이티즈(ATEEZ) 종호가 생일을 맞아 팬들에게 노래를 선물했다.

오늘(12일) 에이티즈 종호가 공식 유튜브 채널을 통해 제임스 스미스(James Smith)의 ‘텔 미 댓 유 러브 미(Tell Me That You Love Me)’ 커버 영상을 공개했다. 자신의 생일을 기념하여 에이티니(ATINY, 공식팬덤명)를 위해 스페셜 클립을 게재한 것.

공개된 영상 속 종호는 성큼 다가온 가을의 감성을 자극하고 있다. 혼자 남은 방 안에서 쓸쓸한 듯 침대에서 뒤척이는가 하면, 창밖을 보며 한참 생각하는 모습이다. 추억을 회상하는 종호의 모습과 빈티지한 무드의 감각적인 영상미가 어우러져 곡의 분위기를 배가시키고 있다.

특히 종호의 감미로운 목소리와 잔잔한 피아노 선율의 조화가 돋보이며 듣는 이들의 마음을 파고들었다. 종호는 부드러운 음색으로 섬세하게 완급 조절을 하며 후반부에는 호소력 짙은 목소리로 몰입도를 높이는 등 진한 여운을 선사했다. 이 같이 ‘텔 미 댓 유 러브 미’를 애틋하게 표현한 종호는 자신만의 색깔로 재해석하며 원곡과는 또 다른 매력을 선보였다.

종호는 에이티즈의 메인 보컬로서 그룹 특유의 파워풀한 퍼모먼스에도 흔들림 없는 보컬 실력을 보여주며 전 세계 K팝 팬들의 눈과 귀를 동시에 만족시켜왔다. 또한 종호는 앞서 정승환과 ‘너였다면’, 마독스(Maddox)와 뉴진스의 '디토(Ditto)'를 듀엣으로 커버하며 화제를 모은 바 있다. 뿐만 아니라 tvN 드라마 ‘선재 업고 튀어’의 OST ‘어 데이(A Day)’, JTBC 드라마 ‘재벌집 막내아들’의 OST ‘그래비티(Gravity)’ 등 다양한 작품의 OST를 가창하며‘OST 강자’로서 존재감까지 빛내고 있다.

앞으로도 종호는 활발한 음악 행보를 펼칠 예정이다. 에이티즈의 멤버 홍중과 함께 11월 2일 방영 예정인 KBS2 음악 여행 리얼리티 ‘나라는 가수’에 출연한다. 최근 독일 뮌헨에서 버스킹 공연을 하는 모습이 포착되어 시청자들의 기대감이 높아져 있던 상황. 노래면 노래, 예능이면 예능 다양한 분야에서 두각을 드러내고 있는 종호에게 대중의 관심이 집중되고 있다.

한편, 에이티즈는 오늘(12일) 일본 도쿄 사이타마 슈퍼 아레나에서 열리는 ‘인기가요 라이브 인 도쿄'에 출연한다.

