“대혼란을 일으켜”…ITZY ‘GOLD’, 강렬하고 당찬 매력

그룹 ITZY(있지)가 신곡 'GOLD'(골드) 뮤직비디오 티저를 최초 공개하고 컴백 열기를 고조시켰다.

ITZY는 오는 15일 오후 6시 새 미니 앨범 'GOLD'를 발매하고 팬들 곁을 찾는다. JYP엔터테인먼트는 9일 0시 공식 SNS 채널에 신곡 'GOLD' 뮤직비디오 티저 영상을 첫 선보여 이목을 집중시켰다.

공개된 영상 속 예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 신곡명 'GOLD'처럼 빛나는 비주얼을 자랑해 눈길을 끌었다. 강렬한 일렉 기타의 록 사운드와 힙한 멜로디 위 파워풀한 보컬 샤우팅으로 분위기를 압도했다면 가사 "평온함을 rip 대혼란을 일으켜 본 적 없던 lit 내 본능을 깨워 Going to my head, going all out of control Cuz I shine so bright like dynamite GOLD"로는 당찬 매력까지 드러내 뮤직비디오 완편에 대한 기대를 모았다. 타이틀곡 'GOLD'는 K팝 히트곡 메이커 라이언 전, 여러 팝스타와 호흡한 미국 유명 프로듀서 뎀 조인트(Dem Jointz) 등 유수 작가진이 힘을 합쳐 완성도를 높였다.

전 세계 28개 지역 32회 규모의 두 번째 월드투어 'ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>'(본 투 비)를 마무리하고 신작 'GOLD'로 돌아온 이들은 완전체 컴백을 위해 데뷔 이래 처음으로 더블 타이틀곡으로써 'GOLD'와 'Imaginary Friend'(이매지너리 프렌드)를 준비했다. 발매 당일(15일) 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 진행하고 11월 2일에는 공식 팬미팅을 통해 MIDZY(팬덤명: 믿지)와 만난다.

