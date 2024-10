이동욱 ‘욱동이’ 팝업, 도쿄로 향한다

배우 이동욱의 캐릭터 ‘욱동이(WOOKDONG)’의 팝업 스토어가 도쿄에서 열린다.

8일, 킹콩 by 스타쉽은 오는 17일부터 21일까지 일본 도쿄 세이부 시부야점 A관에서 진행되는 이동욱 공식 캐릭터 ‘욱동이(WOOKDONG)’의 팝업 스토어 ‘욱동이와 복숭아 농장 인 도쿄(WOOKDONG From the PEACH FARM in TOKYO)’의 오픈 소식과 함께 포스터를 공개했다.

지난 7월 서울 삼청동에서 성황리에 마무리된 욱동이 팝업 카페 ‘욱동이와 복숭아 농장’의 연장선으로, 해외에서 열리는 욱동이의 첫 팝업 스토어인 만큼 글로벌 팬들의 기대를 모은다.

이동욱의 공식 캐릭터 ‘욱동이’는 복숭아를 좋아하는 아기 백사자로, 하얀 피부와 큰 눈, 볼 위의 점 등 얼굴의 세세한 부분부터 좋아하는 과일과 취미까지 이동욱을 쏙 빼닮은 캐릭터다. 공개된 포스터 속 욱동이는 자신의 고향인 복숭아 농장에서 이리저리 다양한 활동들을 펼치고 있다. 특히, 삼청동에서 열린 욱동이 팝업 카페와는 달리 수확을 마친 복숭아부터 오니기리, 다코야키, 초밥 등이 눈길을 끈다.

도쿄에서 개최되는 이번 욱동이 팝업 스토어는 이동욱과 욱동이의 최애 과일인 복숭아를 테마로 한 기존 MD들에 도쿄 팝업 스토어를 위해 특별히 제작된 새로운 MD들로 특별함을 더한다. 또한, 팝업 스토어 곳곳에 욱동이와 함께 인증 사진을 찍을 수 있는 포토존과 방문자들이 직접 참여할 수 있는 이벤트까지 한층 업그레이드된 재미를 선사할 예정이다.

