크래프톤 산하 5민랩, ‘킬 더 크로우즈’ 닌텐도 스위치 버전 출시

㈜크래프톤(대표 김창한) 산하의 크리에이티브 스튜디오 5민랩(대표 박문형)이 탑다운 슈터 ‘킬 더 크로우즈(Kill The Crows)’의 닌텐도 스위치 버전을 7일 출시했다.

킬 더 크로우즈는 뒤틀린 서부 시대를 배경으로 한다. 이용자는 복수심에 불타는 총잡이 ‘이사벨라’가 되어 까마귀를 숭배하는 광신도들을 상대하며 리볼버로 총격전을 펼쳐야 한다.

킬 더 크로우즈는 지난해 8월 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀에 정식 출시된 이후, 호쾌한 액션과 특유의 게임성으로 전 세계 인디 게임 이용자들에게 많은 관심을 받았다. 이를 계기로 출시 1년여 만에 닌텐도 스위치 버전 출시가 성사됐다.

닌텐도 스위치 버전은 컨트롤러의 진동 기능을 활용해 실제로 리볼버의 방아쇠를 당기는 듯한 손맛을 구현해 냈다. 휴대용 디바이스 환경에 맞춰 PC 버전보다 조준을 쉽게 할 수 있도록 보정했고, 게임의 난이도도 조절했다.

닌텐도 스위치 버전 출시에 맞춰 도전적인 게임 이용자들을 위한 ‘저주’ 시스템을 추가했다. 적들의 공격이 탄막 슈팅 게임처럼 변하게 하거나, 검은 안개로 게임 화면을 가리게 하는 등 다양한 저주를 적용해 게임의 난이도를 높일 수 있는 시스템이다.

킬 더 크로우즈의 닌텐도 스위치 버전 출시 소식은 지난 8월 닌텐도 유튜브 채널에서 발표된 ‘닌텐도 다이렉트 소프트 메이커 라인업’에서 공개돼 주목을 받았다.

킬 더 크로우즈의 닌텐도 스위치 버전은 닌텐도 e숍에서 구매할 수 있다. 한국어, 영어, 중국어, 일본어 등 총 10개 언어를 공식 지원한다.

게임을 개발한 엄태윤 5민랩 PD는 “전 세계 이용자들의 성원에 힘입어 이번 닌텐도 스위치 버전이 출시될 수 있었다”며 “앞으로도 이용자들을 위한 콘텐츠와 서비스로 더욱 즐거운 게임 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

◆About 5민랩(5minlab)

5민랩은 ‘5분만에 세상을 즐겁게 만드는 실험실’이란 모토로 2013년 설립된 게임 개발사다. 2021년 5민랩의 높은 기술력과 콘텐츠 전략을 바탕으로 출시된 실시간 PvP ‘스매시 레전드(SMASH LEGENDS)’는 독보적인 게이밍 경험으로 2023년 11월 누적 1000만 다운로드를 돌파했다. 이외에도 탑다운 슈터 ‘킬 더 크로우즈(Kill The Crows)’, 방 탈출 게임 ‘장화홍련: 기억의 조각(ROSE AND LOTUS: Petals Of Memories)’, VR 슈팅 게임 ‘뱀 스쿼드(Baam Squad)’, VR 전략 디펜스 게임 ‘토이 클래시(Toy Clash)’, 모바일 어드벤처 게임 ‘꼬모: 냥이 추적자(Como in Adventure)’, 3D 퍼즐 ‘브릭스케이프(Brickscape)’ 등 다양한 게임으로 이용자들을 만나고 있다.