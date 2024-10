OA엔터테인먼트 제공

가수 제니(JENNIE)가 감각적인 무드의 콘셉트 포토를 공개했다.

제니는 지난 5일(이하 한국시간) 공식 SNS에 오는 11일 공개되는 새 싱글 ‘Mantra’(만트라)의 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.

제니는 다양한 콘셉트를 자신만의 분위기로 소화했다. 콘셉트 포토 속에는 각각 “This that pretty girl mantra”, “Check you like commas”, “She’s that stunna”라는 문구로 ‘Mantra’에 대한 기대감을 높였다.

제니는 지난해 발매한 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과의 협업곡 ‘One Of The Girls’로 한국 여성 솔로 아티스트 최초로 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America)에서 플래티넘 인증을 획득했다. 또한, 제니는 지난 4월 솔로곡 ‘SOLO’의 뮤직비디오 조회수 10억 뷰를 넘기며 뮤직비디오 조회수 10억 뷰를 넘긴 최초의 K-팝 여성 아티스트가 됐다.

