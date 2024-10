박기영, 25주년 프로젝트 마지막 장식할 'Caruso' MV 티저

가수 박기영의 25주년 기념 마지막 프로젝트 크로스오버 앨범 'The Classic'이 드디어 베일을 벗는다.

박기영은 오늘(4일) 오전 7시 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 25주년 기념 프로젝트 크로스오버 앨범 'The Classic'의 타이틀곡 'Caruso' 1차 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백을 공식화했다.

공개된 영상은 박기영과 라포엠의 유채훈이 교차하면서 등장해 마치 오페라나 뮤지컬의 듀엣 장면을 연상케 하고 있어 눈길을 끈다.

특히 아련하면서도 어딘가 뭉클한 영상미에 맞춰 신곡 'Caruso'의 멜로디 일부가 영상과 함께 흘러나오고 있어 완곡과 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.

또한 영상 말미에는 'Caruso', '박기영', '유채훈', '2024.10.10 12pm'이라는 텍스트가 함께 담겨 있어 오는 10월 10일 정오에 앨범이 공개된다는 사실을 알리고 있어 기대감이 커지고 있다.

박기영은 2023년 여름에 선보인 일렉트로닉 앨범 'Magictronica'를 시작으로, 2023년 가을에 발매된 베스트 앨범 'Love You More' 이후 약 1년 만에 크로스오버 앨범 'The Classic'을 대중에게 공개하며 25주년 기념 프로젝트의 마지막을 장식할 예정이다.

한편, 신곡 'Caruso'를 포함한 박기영의 25주년 기념 마지막 프로젝트 크로스오버 앨범 'The Classic'의 전곡은 오는 10월 10일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]