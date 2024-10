엑디즈 ‘나이트 비포 디 엔드’…성장 담았다

보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 신곡 'Night before the end'(나이트 비포 디 엔드)로 컴백한다.

엑스디너리 히어로즈는 오는 14일 오후 6시 새 미니 앨범 'LIVE and FALL'(리브 앤드 폴)을 발매한다. JYP는 1일 오후 공식 SNS 채널에 트랙리스트 이미지를 공개했다.

트랙리스트에 따르면 신보에는 타이틀곡 'Night before the end'를 포함해 'FEELING NICE'(필링 나이스), 'XYMPHONY'(심포니), 'XH_WORLD_75'(엑스에이치_월드_세븐티파이브) 등의 신곡과 '2024 Xperiment Project'(2024 엑스페리먼트 프로젝트) 일환인 디지털 싱글 시리즈 'Open ♭eta'(오픈 베타)를 통해 공개된 'Save me'(세이브 미), '소년만화', 'iNSTEAD! (Feat. YB 윤도현)'(인스테드), 'LOVE and FEAR'(러브 앤드 피어)까지 총 8곡이 수록된다.

건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연 여섯 멤버는 타이틀곡 'Night before the end'를 비롯해 미니 5집에 수록된 다수 곡들의 크레디트에 이름을 올렸다. 데뷔곡 'Happy Death Day'(해피 데스 데이)부터 네 장의 미니, 한 장의 정규 앨범까지 매 앨범 곡 작업에 참여하며 음악 역량과 개성을 쌓아온 이들이 선사할 신곡에 관심이 집중된다.

타이틀곡 'Night before the end'는 JYP 선배 아티스트 DAY6(데이식스), 트와이스, ITZY(있지)의 대표곡을 만든 K팝 히트곡 메이커 이우민 "collapsedone"이 작곡과 편곡에 참여했다. 이우민 "collapsedone"과 함께한 미니 4집 수록곡 'PLUTO'(플루토)와 디지털 싱글 'Open ♭eta v6.3' 타이틀곡 'Save me'가 음악팬들 사이에서 입소문을 타며 그룹 '필청곡'으로 자리매김한 바, 엑스디너리 히어로즈 X 이우민 "collapsedone" 조합에 다시 한번 기대가 모인다. 이 밖에도 신보에는 심은지, 홍지상, 베르사최(VERSACHOI), 이해솔 등 유수 작가진이 의기투합해 완성도를 높였다.

