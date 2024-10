제니, 1년 만 컴백…11일 ‘만트라’ 발매

사진=OA엔터테인먼트

그룹 블랙핑크 제니가 약 1년 만에 솔로로 돌아온다.

제니는 1일 공식 홈페이지에 11일 새 싱글 ‘만트라’(Mantra)로 컴백한다는 소식과 함께 스포티파이, 애플뮤직 등 음원 사이트에서 신곡을 ‘프리-세이브’(PRE-SAVE) 할 수 있는 프로모션 링크를 오픈했다.

앞서 제니는 티저 영상, 이미지 등 다양한 콘텐츠를 기습 공개해 글로벌 팬들의 궁금증을 자극했다. ‘CALLING ALL PRETTY GIRLS’(예쁜 여자들 소환)라는 문구가 담긴 영상은 팬들은 물론, 수많은 글로벌 아티스트들도 응답해 큰 화제를 모았다. 해당 문구는 X(구 트위터)를 중심으로 다수 국가/지역의 실시간 트렌드 최상위권에 올라 압도적인 화제성을 보여줬다.

제니는 지난해 발매한 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과의 협업곡 ‘원 오브 더 걸스’(One Of The Girls)로 한국 여성 솔로 아티스트 최초로 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America)에서 플래티넘 인증을 획득했다.

