‘10월 컴백’ ITZY, 첫 더블타이틀 낸다

그룹 ITZY(있지)가 신보 트레일러 영상을 공개하고 컴백 분위기를 예열했다.

ITZY는 10월 15일 새 미니 앨범 'GOLD'(골드)를 발매한다. 지난 13일 공식 SNS 채널에 트랙리스트와 스케줄러를 게재하고 컴백을 알린 이들은 30일 0시 트레일러 영상을 오픈하고 특별한 메시지를 품은 새 앨범을 예고했다.

트레일러 속 매력 만점 비주얼의 다섯 멤버는 저마다의 개성 가득한 세계를 선보여 눈길을 끌었다. 예지는 독특한 자신만의 스타일로 인형을 만들었고 류진은 한 여름의 크리스마스를 즐긴다. 리아는 구두를 고르다 자신의 발을 만족스럽게 바라봤고 채령은 미니어처로 독특하고 엉뚱한 관점을 펼쳐 보였다. 막내 유나는 역동적인 액션 연기로 감정을 표현해 보는 이들을 단숨에 매료했다. 영상 말미에는 뒤집어진 화면 위로 "OUR WORLD IS STILL DIFFERENT"라는 문구가 등장해 새 앨범 콘셉트를 향한 궁금증을 높였다.

ITZY는 데뷔 이래 처음으로 더블 타이틀곡 'GOLD'와 'Imaginary Friend'(이매지너리 프렌드)를 발표한다. 여기에 'Bad Girls R Us'(배드 걸스 알 어스), 'Supernatural'(수퍼내츄럴), 'FIVE'(파이브), 'VAY (Feat. 창빈 of Stray Kids)'(배이)를 비롯해 다섯 멤버의 목소리로 완성한 전작 'BORN TO BE'(본 투 비)의 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'(언터처블), 수록곡 'BORN TO BE', 'Mr. Vampire'(미스터 뱀파이어), 'Dynamite'(다이너마이트), 'Escalator'(에스컬레이터)의 파이널 버전까지 총 11곡을 담아 팬들의 만족도를 높인다.

ITZY는 컴백 당일(15일) 오후 5시 새 앨범 발매 기념 카운트다운 라이브를 진행하고, 11월 2일에는 공식 팬미팅을 개최한다. 최근 전 세계 28개 지역 32회 공연의 두 번째 월드투어 'ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>'를 성료하며 '무대 장인' 면모를 재입증한 ITZY가 빛낼 화려한 컴백 행보에 기대가 모인다.

