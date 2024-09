싸이커스, ‘워치 아웃’ 활동 성료…11월 호주로 향한다

그룹 싸이커스xikers)가 미니 4집 활동을 성료했다.

싸이커스가 지난 29일 방송된 SBS ‘인기가요’ 무대를 마지막으로 약 한 달여 기간동안 진행한 미니 4집 '하우스 오브 트리키 : 워치 아웃(HOUSE OF TRICKY : WATCH OUT)'의 음악방송 활동을 마무리 지었다.

싸이커스는 미니 4집에 더욱 넓어진 세계관과 확고해진 아이덴티티를 담아 대중에 선보였다. 무모할지라도 그저 앞으로만 나아갔던 첫 여정을 지나, 이제는 나를 믿고 내가 택한 방향으로 돌파하고자 하는 의지를 녹여낸 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘위치(WITCH)’를 비롯하여 총 6곡이 수록됐다. 전작과 같이 멤버 민재, 수민, 예찬이 모든 작사 크레딧에 이름을 올린 것은 물론, 더욱 성장한 보컬과 래핑 실력, 퍼포먼스 등을 각종 무대들을 통해 보여줬다.

매 무대마다 한 치의 오차도 용납하지 않는 칼군무와 쉴 틈 없이 휘몰아치는 다이내믹한 안무, 그리고 한층 성장한 라이브 실력까지 더하여 스테이지를 장악했다. 미디어 쇼케이스 당시 “이번 무대로 한 편의 영화를 봤다는 느낌을 주고 싶다”, “가장 난도가 높은 퍼포먼스다”라고 언급했듯, 이들은 넘치는 패기로 가요계에 다시 한번 싸이커스만의 존재감을 제대로 각인시켰다.

또한 싸이커스는 타이틀곡의 리믹스 음원 '위치 (WITCH)' 퓨리 버전(Fury Ver.)도 공개했다. 원곡 특유의 미스터리한 분위기를 기타의 거친 디스토션 사운드로 재해석한 곡으로, 리스너들에게 신선한 재미를 선사하며 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.

이러한 반응만큼 싸이커스의 미니 4집은 각종 글로벌 차트에서 유의미한 성과를 거뒀다. 특히 미국 빌보드에서 '이머징 아티스트' 1위에 등극, 미니 1집부터 4집까지 해당 차트의 정상 자리를 네 번 연속 석권했다. 또한 '월드 앨범' 6위, '톱 앨범 세일즈' 10위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 10위, '인디펜던트 앨범' 36위를 차지했다.

더불어 한터차트 실시간 피지컬 앨범 차트 1위, 한터차트 주간 피지컬 앨범 차트 4위, 써클차트 일간 리테일 앨범 차트 1위, 써클차트 주간 앨범 차트 6위, 써클차트 주간 리테일 앨범 차트 6위, 일본 오리콘 데일리 앨범 랭킹 7위 등 각종 글로벌 차트에서 호성적을 기록하며 국내와 해외를 막론한 주목을 받았다.

미니 4집의 공식 활동을 성료한 싸이커스는 여름에 이어 가을도 접수할 준비를 마쳤다. 10월에는 '제30회 드림콘서트', 2024 K-뮤직 시즌 '굿밤 콘서트 in 부산' 출연을, 11월에는 싸이커스 월드투어 ''트리키 하우스 퍼스트 인카운터' 인 오스트레일리아('TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER' IN AUSTRALIA)' 개최를 앞두고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

