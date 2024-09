‘JYP 신예’ 넥스지, 23일 새 싱글 ‘킵 온 무빙’ 낸다

JYP엔터테인먼트 신인 보이그룹 NEXZ(넥스지,토모야·유우·하루·소 건·세이타·휴이·유키)가 9월 23일 디지털 싱글 'Keep on Moving (Korean Ver.)'(킵 온 무빙 (한국어 버전))을 발표한다.

NEXZ는 19일 0시 공식 SNS 채널에 새 디지털 싱글 'Keep on Moving (Korean Ver.)' 발표 소식을 전하며 밝은 컬러감으로 키치한 매력을 담은 온라인 커버 이미지를 공개했다.

NEXZ는 8월 21일 일본에서 첫 EP 'Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving'(라이드 더 바이브 (일본어 버전) / 킵 온 무빙)을 발매하고 현지 정식 데뷔했다. ‘Keep on Moving (Korean Ver.)’은 해당 음반에 수록된 더블 타이틀곡 'Keep on Moving'의 한국어 버전으로, JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사 및 프로듀싱에 참여했다.

경쾌한 사운드, 계속 나아가는 긍정적인 마음을 표현한 가사가 특징이며 NEXZ가 일본 CF 모델로 발탁된 음료 브랜드 코카콜라의 '아쿠아리우스' CM송으로 쓰여 주목도를 높였다. 특히 지난 9월 7일 일본 오사카 교세라 돔에서 개최된 '2024 더팩트 뮤직 어워즈(2024 THE FACT MUSIC AWARDS)'에서 'Keep on Moving (Korean Ver.)' 무대를 최초 공개했다.

올해 5월 20일 첫 싱글 앨범 'Ride the Vibe' 및 동명 타이틀곡을 발매하고 글로벌 데뷔한 NEXZ는 '새로운 세대와 미래를 이끌어 가겠다'는 포부를 안고 활발한 활동을 이어가고 있다.

최근 일본에서는 후쿠오카, 오사카, 도쿄 3개 도시에서 총 6회 규모로 개최된 '전 회차 전석 매진' 데뷔 쇼케이스 투어 'NEXZ SHOWCASE 2024 "Ride the Vibe"'를 성황리에 마쳤다. 9월 10일부터는 일본 지상파 채널 니혼TV에서 그룹 첫 정규 버라이어티 프로그램 'NEXZ NOW'(넥스지 나우)에 출연하고 있다.

