‘화사다움’이 궁금해?…자유롭고 유쾌하게 ‘NA’ [SW신곡]

가수 화사 ‘NA’ 뮤직비디오 캡처. 피네이션 제공.

‘화사다움’이 폭발한다. 가수 화사가 19일 발매한 새 앨범 ‘O’로 특유의 긍정 에너지를 전파한다.

지난해 9월 ‘아이 러브 마이 바디(I Love My Body)’로 ‘바디 포지티브(Body Positive)’ 메시지가 전한 화사가 1년 만에 다시 돌아왔다. 이번에도 메시지는 확실하다. 타이틀곡은 단어 그대로 ‘나’, 화사만의 이야기다. 세상에 전하고 싶은 메시지를 진솔하고 유쾌하게 그려낸다.

둥글고 유연한 ‘오(O)’, 앨범명 ‘오(O)’는 화사가 그리는 세상의 모습이다. 둥근 외형과 같이 둥글고 유연하게 살아가고자 하는 긍정적인 태도를 담았다.

타이틀곡 ‘나(NA)’는 UK Garage 와 UK House 장르의 트렌디한 사운드와 팝스럽고 중독성 있는 보컬이 돋보이는 곡이다. 남들의 시선에 구애받지 않고 주체적인 ‘나’를 보여주는 아티스트 화사의 매력과 정체성을 담았다. 히트곡 메이커 유건형부터 소속사 수장이자 대한민국을 대표하는 가수 싸이(PSY), 안신애 등이 참여했다.

가수 화사. 피네이션 제공.

I wanna go hard

I wanna go on

I wanna do some crazy

NA

I’m so nice

Better talk to me nice

NA

선 그따위

너나 가져 Not mine

Me myself and NA

Myself and NA

Myself and NA

You get that

I’m so nice

Better talk to me

(Oh, ready set here I go, go hit the door)

뭐래 쟤네 What is that

(Oh, ready set here I go, go hit the door)

뭐래 쟤네 What is that

Baby Imma be me

Baby I just do me

Me myself and NA NA NA

그간 화사가 보여준 ‘화사다움’을 음악으로 표현했다. 남들의 시선에 구애받지 않고, 당당한 걸음을 내디딘다. ‘Me, Myself, & NA(I)’를 중심으로 한 화사만의 주체적인 스토리다.

흥을 고조시키는 구간부터 한 번 들으면 잊을 수 없는 중독성 있는 멜로디, 단순명료한 가사가 특징이다. 곡 작업에 참여한 싸이의 향기도 솔솔 풍긴다. 여기에 독특한 화사만의 스타일과 보컬이 어우러져 시너지를 낸다.

뮤직비디오는 이국적 풍경을 우아하게 즐기는 화사의 모습으로 시작된다. 그리고 이내 분위기가 반전되면서 ‘화사다움’이 폭발한다. 거리를 누비는 화사의 자신감 넘치는 워킹이 경쾌하게 그려진다. 배경은 자유와 낭만의 도시 프랑스 파리다. 화사의 프로페셔널함과 엉뚱함, 유쾌함까지 모두 담긴 영상이 펼쳐진다. 댄스 크루 라치카와 잼 리퍼블릭이 화사를 위해 창작한 안무도 관전 포인트다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘나’를 비롯해 어쿠스틱한 편곡의 ‘로드(Road)’, 소울풀하고 매력적인 보컬을 담은 ‘화사(HWASA)’, 음악적 진화를 담은 ‘에고(EGO)’, 화사의 절제된 보컬이 돋보이는 ‘오케이 넥스트(OK NEXT)’, 자유롭고 활기찬 에너지의 ‘저스트 원트 투 해브 썸 펀(just want to have some fun), 사랑에 빠진 귀여운 감정을 표현한 ‘오(O)’까지 총 7곡이 수록됐다.

독창적인 캐릭터의 화사, 그가 그리는 둥글고 유연한 세상이 오늘(19일) 오후 6시 공개된 ‘나(NA)’를 통해 첫 페이지를 연다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]