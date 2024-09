산다라박, 연습 중 ‘깜찍’ 피로회복중 [스타★샷]

투애니원 멤버 산다라박이 깜찍한 모습을 뽐냈다.

사진=산다라박 인스타그램

사진=산다라박 인스타그램

사진=산다라박 인스타그램

11일 산다라박은 자신의 SNS에 “연습 두탕 뛰기 Practicing for the super concert in Mongolia See you soon”이라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 산다라박은 연습 중 캔커피를 마시며 휴식을 취하고 있다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 산다라박이 소속된 2NE1은 2009년 데뷔 싱글 ‘파이어’(Fire)로 데뷔한 뒤 ‘아이 돈트 케어’(I Don't Care), ‘고 어웨이’(Go Away), ‘론리’(Lonely), ‘내가 제일 잘 나가’ 등 다수의 히트곡을 발매하며 인기를 끌었다. 이후 2016년 11월 멤버들이 소속사와 계약이 만료되면서 해체 수순을 밟았으나 최근 내년 데뷔 15주년을 기념해 8년 만에 완전체 컴백을 예고해 화제를 모았다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]