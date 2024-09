규빈, 패션계 셀럽 급부상…‘글로벌 러브콜 쇄도’

글로벌 K-POP 팬들에게 사랑 받고 있는 솔로가수 규빈이 패션계가 주목하는 신흥 셀럽으로 급부상하고 있다.

패션계의 러브콜이 쇄도 하고 있는 라이브웍스컴퍼니 소속 솔로가수 규빈은 최근 '간사이 컬렉션', '젤라또 피케', '2025 S/S 서울패션위크’ 등 국내외 다양한 패션쇼에 초청을 받으며 글로벌 행보를 이어가고 있다.

K-POP 5세대를 이끌어갈 솔로뮤지션으로 평가 받고 있는 규빈은 올해 정식 데뷔곡 'Really Like You', 'Specail(Duet With 넬 김종완', 'Satllite' 세 곡을 연이어 발표하며 빌보드, 스포티파이, 애플 뮤직, 유튜브 뮤직, 일본 라인 뮤직 등 글로벌 음악 스트리밍 플랫폼에서 대세 솔로가수로서 입지를 굳히고 있다.

이 가운데 가요계를 넘어 셀럽의 척도로 불리는 패션계에서 핫한 행보를 보여주고 있어 눈길을 끈다. 지난 8월 일본 오사카 교세라 돔에서 열린 ‘KANSAI COLLECTION(간사이 컬렉션) 2024 AUTUMN&WINTER (이하 간사이 컬렉션)‘에 초청을 받은 규빈은 라이브 공연 및 런 어웨이를 펼치며 패션 모델로서의 첫 행보를 성공적으로 마친 바 있다.

또한 지난 3일에는 르세라핌, 이주빈과 함께 서울 용산구 한남동 젤라또 피케 그랑 메종 한남에서 열린 '젤라또 피케 국내 론칭 오프닝 파티'에 참석했으며, 7일에는 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2025 S/S 서울패션위크 '곽현주 컬렉션'에 참석하는 등 심상치 않은 셀럽 행보를 보이고 있다.

뿐만 아니라 '롤링스톤 코리아', '데이즈드' 등 글로벌 매거진에서 화보 모델로 활약하는 등 가요계와 패션계를 넘나들고 있으며, 현재 다양한 브랜드와 협업을 논의하고 있어 솔로뮤지션이자 셀럽으로서 규빈의 영향력은 더욱 커질 전망이다.

한편, 패션계 신흥 셀럽으로 활약하며 국내외 존재감을 떨치고 있는 규빈은 향후 다양한 활동을 통해 대중과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]