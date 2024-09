“다들 주목하고 봐”…싸이커스 ‘위치’, 미스터리한 무도회로 초대합니다 [SW신곡]

그룹 싸이커스가 한층 성장한 세계관이 담긴 새 앨범 ‘하우스 오브 트리키 : 와치 아웃’을 들고 컴백했다.

6일 싸이커스의 새 앨범 ‘하우스 오브 트리키 : 와치 아웃(HOUISE OF TRICKY: WATCH OUT)’이 공개됐다. 타이틀곡 '위치(WITCH)'는 8분의 6박자 리듬 트랩 장르로, 환상의 나라에서 펼쳐지는 미스터리한 무도회를 표현하고 있다.

‘하우스 오브 트리키’의 네 번째 시리즈다. 지난 앨범 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤드 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial AND Error)’에서 나에 대한 가능성을 찾기 위한 여정을 시작했다면, 신보 ‘하우스 오브 트리키 : 와치 아웃(HOUISE OF TRICKY: WATCH OUT)’은 시행착오를 거쳐 더 단단해진 싸이커스의 의지와 경고를 보여준다. 나를 믿고 내가 택한 방향으로, 혼란 속에서도 싸이커스만의 길을 찾아 정면돌파 한다. 세상을 향해 싸이커스의 존재감을 떨치는 자신감 있는 앨범이다.

Peek-a-boo

깜짝 놀랐지

심장은 Riot

또 Trick or treat

Everyone is a liar

갇혀진 채로 아무리 헤매도

아득해져 가는 정신

Peek-a-boo

울리네 삐 삐 삐 Virus

달려 방향 따윈 모르겠고 달려

갇혀진 채로 아무리 헤매도

다시 처음으로 으로 으로

다들 주목하고 봐

여기 01:26

지금 내 자리에 Spotlight

내가 네 머리 위 Tippy, tippy, tippy toes

조용하게 걸어가고

눈치채지 못하게

널 찾아볼까 해요

Eeny, meeny, miny, moe

멤버들이 꼽은 새 앨범의 관전 포인트는 ‘강렬해진 퍼포먼스’다. ‘와치 아웃’ 뮤직비디오는 이 관전 포인트를 더 드라마틱하게 감상할 수 있다. 한 편의 단편 영화같은 스토리라인이다. 재치 있는 노랫말, 그에 맞는 라임에 멤버들의 연기력도 돋보인다.

지난해 3월 가요계에 첫 발을 내디딘 싸이커스는 데뷔 앨범으로 단번에 미국 ‘빌보드 200’에 들고, 전작을 통해 해당 차트 73위까지 오른 바 있다. 앨범의 주제만큼 더 탄탄하게 성장해 더 많은 이들에게 이름을 알리고, 더 넓은 세계 무대로 나아가고자 한다.

이번 앨범에는 타이틀곡 '위치'(WITCH)를 비롯해 '와치 아웃'(WATCH OUT) '백 오프'(BACK OFF) '비터스위트'(Bittersweet) '샌드캐슬'(Sandcastle) '행 어라운드'(Hang Around) 등 총 6곡이 수록됐다. 깊은 미궁에서 벗어나 자신만의 길을 찾는 여정에 초점을 뒀다. 6일 오후 1시 공개.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]