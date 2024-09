싸이커스, 더욱 짙어진 음악색…오늘(6일) 컴백

싸이커스(xikers)가 약 6개월간의 기다림에 응답하며 오늘(6일) 컴백한다.

오늘 싸이커스는 공식 SNS 채널을 통해 미니 4집 '하우스 오브 트리키 : 워치 아웃(HOUSE OF TRICKY : WATCH OUT)'의 ‘D-DAY’ 포스터를 공개했다.

공개된 포스터 속 싸이커스는 독보적인 비주얼로 시선을 사로잡는다. 체크무늬와 강렬한 레드톤으로 포인트를 준 수트를 입음으로써 틀에 갇히지 않은 자유로운 느낌을 풍기고 있는가 하면, 카메라를 응시하는 멤버들의 눈빛에서는 카리스마가 넘쳐흐른다. 타이틀곡 ‘위치(WITCH)’의 분위기를 한껏 살린 포스터가 눈을 뗄 수 없게 만들며 오늘 신보 발매에 대한 관심을 더욱 집중시켰다.

정식 컴백 소식을 알린 후 싸이커스는 다양한 프로모션을 진행하며 주목을 받은 바 있다. 여섯 가지의 콘셉트 포스터를 비롯 컴백 및 트랙리스트 포스터를 게재하며 많은 사진들을 대방출했다. 뿐만 아니라 팬들의 투표로 선택된 수록곡 ‘비터스위트(Bittersweet)’ 프리뷰 영상과 타이틀곡 ‘위치’ 퍼포먼스 스포일러 영상을 오픈, 두 영상 모두 높은 조회수를 기록하며 컴백에 대한 뜨거운 관심을 입증했다. 특히 미니 1집 '하우스 오브 트리키 : 도어벨 링잉(HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing)’부터 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)’까지 데뷔 1년 만에 두 개의 앨범을 ‘빌보드 200’ 차트 100위권 안에 올리는 기록을 세운 싸이커스가 미니 4집을 통해 선보일 활약에 기대가 모아졌던 상황이다.

이번 신보는 전작 이후 약 6개월 만에 선보이는 앨범으로, 무모할지라도 그저 앞으로만 나아갔던 첫 여정을 지나 이제는 나를 믿고 내가 택한 방향으로 돌파하고자 하는 의지를 담아냈다. 앨범에는 '워치 아웃(WATCH OUT)', '위치(WITCH)', '백 오프(BACK OFF)', '비터스위트(Bittersweet)', '샌드캐슬(Sandcastle)', '행 어라운드(Hang Around)'까지 총 6곡이 수록되어 있다. 또한 계속해서 멤버 민재, 수민, 예찬이 모든 작사 크레딧에 이름을 올려 한층 더 짙어진 이들만의 음악적 색깔을 만끽할 수 있다.

이에 싸이커스는 오늘 KBS2 ‘뮤직뱅크’와 내일(7일) MBC ‘쇼! 음악중심’, 모레(8일) SBS ‘인기가요’ 출연을 통해 본격적인 활동에 돌입한다. 파워풀한 퍼포먼스가 인상적인 신보의 타이틀곡 ‘위치’ 무대를 첫 공개하는 만큼 싸이커스의 무대를 손꼽아 기다려온 팬들의 이목을 집중시킬 전망이다. 뿐만 아니라 7~8일 일본 오사카 교세라 돔에서 개최되는 '2024 더팩트 뮤직 어워즈(2024 THE FACT MUSIC AWARDS, TMA)'에 출격한다. 앞서 선공개된 방탄소년단(BTS)의 ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’ 스페셜 스테이지를 비롯 어디서도 보고 들을 수 없었던 싸이커스만의 특별한 세트리스트를 구성하여 선보일 예정으로 글로벌 음악팬들을 매료시킬 준비를 마쳤다.

이렇듯 데뷔 이후 꾸준히 커리어 하이를 기록하며 전 세계로 뻗어 나가고 있는 싸이커스의 행보에 귀추가 주목된다.

한편, 싸이커스의 미니 4집 '하우스 오브 트리키 : 워치 아웃'은 오늘 오후 1시에 발매되며 각종 음원사이트를 통해 전곡 음원을 들어볼 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

