원위, 오늘(4일) 'OFF ROAD'로 컴백…대체불가 밴드 퍼포먼스

'실력파 보이밴드' 원위(ONEWE)가 꿈과 자유를 향해 거침없이 질주한다.

원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 오늘(4일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'OFF ROAD(오프 로드)'를 발매한다. 원위의 컴백은 미니 3집 'Planet Nine : ISOTROPY(플래닛 나인 : 아이소트로피)' 발매 이후 약 4개월 만이다.

타이틀곡 'OFF ROAD'는 지친 일상을 날려버리고 거침없이 질주하는 원위의 모습을 파워풀한 보컬과 와일드한 밴드 사운드로 담은 곡이다. 원위는 'OFF ROAD'를 통해 데뷔 후 처음으로 해외 작곡진과 협업한 가운데 멤버 강현과 하린, 기욱 역시 곡 작업에 참여해 팀의 색깔을 녹여냈다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 꿈과 자유를 향한 원위의 여정이 담긴다. 거친 비포장도로를 망설임 없이 달리는 모습은 그 자체로 보는 이들에게 짜릿한 쾌감을 선사한다. 특히, 원위는 뜨거운 태양빛과 쏟아지는 폭우에도 굴하지 않고 에너제틱한 밴드 퍼포먼스를 펼친다. 역동적인 카메라 워크로 원위의 대체불가 밴드 퍼포먼스를 더욱 생동감 있게 전할 예정이다.

이 외에도 싱글 'OFF ROAD'에는 찬란한 밴드 사운드가 영화의 한 장면을 떠올리게 하는 원위표 여름 연가 '바다에 적신 햇무리 반지 (Solar Halo Ring)', 빈티지 레트로 사운드 위에 청량함을 더해 유일한 사랑에게 무한한 애정을 고백하는 '유일한 사랑이니까 (A piece of You)' 등 총 3곡이 담겼다.

'OFF ROAD'는 끝없는 음악적 도전에 나서며 한층 성장한 원위의 면모를 만날 수 있는 싱글이다. 타이틀곡 'OFF ROAD'를 포함 수록곡 전곡 크레딧에 멤버들이 이름을 올리며 더욱 견고해진 음악 세계를 전개할 것으로 기대된다.

한편, 원위의 새 싱글 'OFF ROAD'는 오늘(4일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

