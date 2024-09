방시혁, 포토샵 논란 종결…날씬 몸매 재인증

사진=방시혁 인스타그램

하이브 방시혁 의장이 날씬해진 근황을 전했다.

1일 방시혁은 자신의 SNS에 “With @andteam_official Congratulations!”라는 글과 함께 하이브 레이블즈 재팬 소속 그룹 앤팀(&TEAM)과 함께 촬영한 사진을 공개했다.

방시혁은 지난 8월 30일과 31일 양일간 열린 앤팀의 콘서트 '2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE' IN SEOUL'에 참석해 인증 사진을 찍은 것이다.

공개된 사진 속 방시혁은 검은색 뿔테 안경을 쓰고 멤버들과 나란히 선 뒤 앤팀의 앨범을 든 채 미소를 짓고 있다. 예전과 달리 홀쭉해진 그의 모습이 시선을 끈다.

앞서 미국 컴퓨터 과학자 앤드류 응과 찍은 사진에서도 방시혁의 날씬한 모습이 화제가 되었으며, 휘어진 배경으로 인해 포토샵 논란이 일기도 했다. 이에 방시혁 의장은 논란 4일 만에 이번 단체 사진을 직접 올려 보정 논란을 종결했다.

박민지 온라인 기자

