에스파, 첫 호주 공연서 증명한 ‘쇠맛 에너지’…2만 관객과 완벽 호흡

그룹 에스파(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 호주 공연의 막을 화려하게 올렸다.

에스파는 8월 30~31일 호주 시드니 쿠도스 뱅크 아레나(Qudos Bank Arena)에서 두 번째 월드 투어 ‘2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE – in Austrailia‘(2024 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 패러렐 라인 – 인 오스트레일리아)’를 개최, 이틀간 약 2만 명의 관객과 만났다.

이날 에스파는 ‘Drama’(드라마)로 오프닝을 장식, ‘Black Mamba’(블랙맘바), ‘Salty & Sweet’(솔티 & 스위트)에 이어, ‘Mine’(마인)’, ‘Thirsty’(서스티), ‘Prologue’(프롤로그), ‘Long Chat (#♥)’(롱챗)까지 다채로운 분위기를 오가는 세트리스트를 선보였으며, 특히 새로운 글로벌 메가 히트곡으로 자리매김한 ‘Supernova’(슈퍼노바) 무대에서는 완벽한 떼창과 뜨거운 함성이 터져 나와 신드롬급 인기를 실감하게 했다.

또한 이어 펼쳐진 지젤의 ‘Dopamine’(도파민), 카리나의 ‘Up’(업), 닝닝의 ‘Bored!’(보어드), 윈터의 ‘Spark’(스파크) 등 솔로 섹션은 단체 무대와는 또다른, 4인 4색의 매력으로 꽉 채워진 퍼포먼스로 이목을 집중시켰다.

게다가 에스파는 ‘Spicy’(스파이시), ‘Licorice’(리코리쉬), ‘Hold On Tight’(홀드 온 타이트), ‘시대유감 (時代遺憾)', ‘Live My Life’(리브 마이 라이프), ‘We Go’(위 고) 등 신나는 퍼포먼스의 무대로 열기를 최고조로 끌어올린 뒤, ‘Trick or Trick’(트릭 오어 트릭), ‘Set The Tone’(세트 더 톤), ‘Next Level’(넥스트 레벨)’, ‘Armageddon’(아마겟돈) 등 특유의 ‘쇠맛’ 매력까지 선사했다.

이어 엄청난 앵콜 요청에 ‘BAHAMA’(바하마), ‘목소리 (Melody)’까지 선보이며 2시간을 꽉 채워 공연을 마무리한 에스파는 “호주에서는 첫 공연이었는데, 멤버들 모두 좋아하는 도시인 시드니에서의 공연이라 더욱 의미 있는 시간이었고 행복했다. 시드니 MY(마이, 공식 팬클럽명) 덕분에 에너지를 잔뜩 받고 가는 것 같다. 다음에 꼭 다시 만나기로 약속하고 오래 사랑해달라”고 소감을 전했으며, 관객들 역시 공연 내내 자유롭게 뛰고 춤추며 무대를 적극적으로 즐기는 모습으로 눈길을 끌었다.

한편, 에스파는 시드니에 이어 9월 2일 멜버른 로드 레이버 아레나(ROD LAVER ARENA)에서 월드 투어를 이어 펼친다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

