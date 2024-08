[내야외야] SSG, 알파 인더스트리와 함께 콜라보레이션 상품 출시

사진=SSG 제공

프로야구 SSG 랜더스가 미국 유명 밀리터리 의류 브랜드인 ‘알파 인더스트리(ALPHA INDUSTRIES)’와 함께 콜라보레이션 상품을 출시한다.

콜라보레이션에 참여한 ‘알파 인더스트리’는 미국의 육·해·공군 및 해병대원을 위한 의류를 제작하는 유명 글로벌 브랜드이자 항공 점퍼의 대명사로 알려져 있다. 이에 양사는 구단의 고유 정신인 ‘프론티어 스피릿’을 ‘알파 인더스트리’ 특유의 밀리터리 헤리티지로 재해석한 제품 2종을 출시했다.

이번에 출시된 제품 2종은 ‘알파 인더스트리’의 대표 상품인 항공 점퍼 ‘MA-1 자켓’을 기반으로 제작됐으며, 블랙 색상의 ‘MA-1 Flight Crew Jacket’과 건메탈 색상의 ‘MA-1 Landing Crew Jacket’으로 구성됐다. 먼저 ‘MA-1 Flight Crew Jacket’은 블랙 색상의 항공 점퍼로 우주를 소재로한 SSG 고유 디자인에 착안한 자수 패치와 함께 시크한 분위기가 표현됐다.

이어 ‘MA-1 Landing Crew Jacket’은 SSG의 랜딩을 상징하는 자수 패치가 특징이며, 유니크한 건메탈 컬러로 디자인된 항공 점퍼다. 더불어 이번 제품은 옷의 바깥쪽과 안쪽을 양면으로 입을 수 있는 ‘리버서블’ 디자인이 적용돼 일상생활은 물론 야구장에서도 활용할 수 있다.

이번 콜라보레이션 제품은 28만 9천원이며, 8월 31일 오후 3시 30분부터 인천SSG랜더스필드 내 ‘랜더스 샵 by Emart’와 ‘랜더스 샵 by Hyungji’에서 가장 먼저 만나볼 수 있다. 9월 1일 오전 10시부터는 이마트 연수점, 계양점, 검단점에서도 판매가 시작되며, 온라인 판매는 9월 2일 오전 10시부터 ‘SSG.COM’와 구단 공식 온라인 스토어 'SSG랜더스 SHOP by Emart’에서 진행된다.

한편, SSG는 지난 7월 미첼앤네스와의 협업에 이어 연달아 글로벌 패션 브랜드와의 콜라보레이션을 통해 야구장을 넘어 팬들의 일상 속으로 다가가기 위한 노력을 이어가고 있다.

최정서 기자 adien10@sportsworldi.com

