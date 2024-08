‘4연속 밀리언셀러‘ 제로베이스원, 초긍정 에너지로 쓴 영화 같은 ‘성장史’ [SW뮤직]

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 초긍정 에너지로, 초고속 성장사를 써 내려가고 있다.

제로베이스원은 그 탄생부터 영화 같았다. Mnet 서바이벌 프로그램 ‘보이즈 플래닛’을 통해 치열한 경쟁을 거쳐 전 세계 184개 국가 및 지역 팬들의 압도적인 지지 속에 최종 멤버로 9인이 선발됐다.

'5세대 아이콘'이라는 수식어 아래, 제로베이스원은 데뷔 1년여 간 숱한 기록들을 쏟아냈다. 제로베이스원은 미니 1집 ‘YOUTH IN THE SHADE’를 시작으로 미니 2집 ‘MELTING POINT’, 미니 3집 ‘You had me at HELLO’, 그리고 미니 4집 ‘CINEMA PARADISE’까지 4개 앨범 모두 발매 하루 만에 ‘밀리언셀러’ 반열에 올린 최초의 K팝 그룹이다. 앞서 데뷔 37일 차에 고척돔에 입성해 1만8000석을 초고속 매진시켰고, 데뷔 후 신인상과 본상을 포함해 총 18개 트로피를 들어 올렸다.

오는 9월에는 서울을 포함 전 세계 8개 지역에서 첫 해외 투어 ‘2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]’도 연다. 최근에는 국내를 넘어 글로벌 무대로 영향력을 확장한 가운데, 제로베이스원은 미국 그래미 뮤지엄 '글로벌 스핀 라이브'와 중화권 대형 페스티벌 '텐센트 뮤직 엔터테인먼트 어워즈 2024', 일본 최대 도심형 음악 페스티벌 '서머소닉 2024' 등에 잇달아 출격해 높아진 위상을 입증했다.

전무후무한 기록들을 쌓아 올리며 명실상부 ‘5세대 선두주자’로 활약 중인 제로베이스원은 지난 26일 발매된 미니 4집 ‘CINEMA PARADISE’로 다시 한번 상승세를 탔다. ‘CINEMA PARADISE’는 발매 하루 만에 100만장 이상의 판매고를 기록한 것은 물론 전 세계 16개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 정상을 찍었다. 이 앨범은 국내 주요 음원 사이트 멜론 ‘TOP100과 ‘HOT100’에 전곡이 동시 차트인하기도 했다.

특히, 일본 내 인기가 거세다. 일본 아마존 디지털 뮤직 앨범 부문 인기도 랭킹 1위를 비롯해 mora 팝 앨범 랭킹 1위, 애플뮤직 재팬 K-POP 앨범 랭킹 1위에 오른 것. 타이틀곡 ‘GOOD SO BAD’ 역시 일본 최대 음원 사이트 라인뮤직 실시간 ‘TOP100’에서 1위를 차지했다.

‘CINEMA PARADISE’는 다양한 삶의 과정에서 누구나 직면하게 되는 ‘BAD’한 상황에도 ‘해피엔딩(GOOD)’을 꿈꾸는 사람들과 그들의 행보를 응원하는 제로베이스원의 초긍정 에너지가 담긴 앨범이다. 실낱같은 경쟁률을 뚫고 데뷔 기회를 거머쥔 제로베이스원인 만큼 운명, 영원, 사랑 등에 대한 한층 성숙해진 서사를 더욱 진정성 있게 그려내며 새로운 챕터로의 힘찬 발걸음을 내디뎠다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

사진=웨이크원 제공

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]