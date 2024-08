MC스나이퍼, 단독 콘서트 ‘백투더 올드스쿨2’ 연다… 전석 매진

‘힙합계의 음유시인’ MC스나이퍼가 단독 콘서트 ‘백투더 올드스쿨2(Back To The Old School 2)’를개최한다.

MC스나이퍼는 지난 2022년 개최한 단독 콘서트 '백투더 올드스쿨(Back To The Old School)'의 성원에 힘입어 오는 9월 6~7일 양일간 서울 구름아래소극장에서 다시한번 팬들과 만난다.

이번 공연은 콘서트 제목처럼 지난 단독 콘서트에서 팬들이 보내준 큰 사랑에 보답하기 위해 기획됐따. 공연에 앞서 오픈된 콘서트 티켓은 이미 전석 매진을 기록한 상황.

특히 MC스나이퍼는 공연장을 찾아온 팬들에게 평생 잊지 못할 추억을 선물하기 위해 콘서트 준비에 박차를 가하고 있다. 주옥같은 명곡들로 구성된 셋리스트로 2년 만에 공연장을 찾는 관객들의 마음을 훔칠 예정이다.

2002년 데뷔앨범 'So Sniper'로 데뷔한 MC스나이퍼는 대체 불가한 라이브 실력과 마음을 울리는 시적인 가사 표현력 그리고 다채로운 음악 색깔로 대중에게 사랑받고 있다.

한편, MC스나이퍼의 단독 콘서트와 관련된 자세한 사항은 현재 티켓링크를 통해 확인하면 된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]