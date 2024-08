태연, 샘 스미스 10주년 앨범 참여…SNS 태그

그룹 소녀시대 태연이 팝스타 샘 스미스 10주년 기념 앨범에 참여한 것으로 보인다.

29일 샘 스미스는 공식 SNS에 ‘데뷔앨범 10주년 기념 에디션’ 관련 게시물을 게재했다. 이어 새 앨범 수록곡 제목과 함께 태연의 계정을 태그했다.

이는 태연과의 컬래버레이션을 예고한 것으로 예상된다. 두 사람은 지난 2014년 샘 스미스 데뷔앨범 타이틀곡이었던 ‘아임 낫 디 온리 원’(I'm Not The Only One)을 함께 부른다.

‘아임 낫 디 온리 원’은 10년 전 발표해 큰 사랑을 받은 곡으로 샘 스미스의 대표곡 중 하나다. 특히 높은 인기에 힘입어 싱글로도 나왔으며, 영국 오피셜 차트 3위 등 세계적으로 히트했다.

예상치 못한 조합에 국내 팬들의 뜨거운 관심이 이어지고 있다. 샘 스미스는 앞서 제이팝 스타 우타다 히카루와도 듀엣곡 발표를 알린 바 있다. 스페셜 음반 발매를 앞두고 깜짝 컬래버레이션 소식을 공개해 기대감을 더했다.

사진=샘 스미스 SNS, 세계비즈앤스포츠월드

영국 출신의 싱어송라이터인 샘 스미스는 2014년 ‘레이 미 다운’(Lay Me Down)으로 데뷔한 이후 대중과 평단을 사로잡았다. 그는 2019년 자신이 젠더 논-바이너리(스스로 남성-여성으로 뚜렷하게 정체화하지 않은 성소수자)라고 커밍아웃한 이후 파격적인 스타일로 변신해 큰 호응을 얻었다.

박민지 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]