찰리 푸스, 1년 만 내한…고척돔 공연

사진=찰리 푸스 SNS

미국 싱어송라이터 찰리 푸스가 내한한다.

찰리푸스는 21일(이하 한국시간) 자신의 SNS를 통해 내한 공연 소식을 알렸다.

찰리푸스는 “가오슝, 한국, 싱가포르. 새로운 걸 가지고 갈게. 빨리 보고 싶어”라며 아시아에서의 공연 소식을 알렸다. 이와 함께 공개한 사진에는 ‘SOMETHING NEW CHARLIE PUTH 2024’, ‘12월 5일 가오슝, 12월 7일 서울, 12월 10일 싱가포르’ 등 콘서트 일정이 적혀 있다.

찰리 푸스는 12월 7일 고척 스카이돔에서 공연할 예정으로, 티켓 예매 일정은 아직 공개되지 않았다.

앞서 찰리 푸스는 2016년, 2018년, 2023년 한국 팬들을 만났다. 지난해 10월에 이어 약 1년 만이다.

한편, 2015년 데뷔한 찰리 푸스는 ‘See You Again’, ‘One Call Away’, ‘We Don't Talk Anymore’, ‘I Don't Think That I Like Her’ 등 다수의 히트곡을 보유하고 있다.

박민지 온라인 기자

