한예슬, 홈케어 무조건 강조…피부는 “장거리 싸움”

배우 한예슬이 홈케어의 중요성을 강조했다.

사진=유튜브 ‘한예슬 is’

지난 19일 유튜브 ‘한예슬 is’에는 ‘잔주름, 탄력개선, 믿거나 말거나 | Looking for that New Skincare Product?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 한예슬은 “20대는 말할 것도 없고 30대에는 그래도 젊으니까 피부가 내가 많이 노력을 안 해도 버텨 주는 그런게 있거든”이라고 회상했다. 그는 “친구들이랑 늦게까지 술 마시고 집에 들어가서 화장도 안 지우고. 지금 생각하면 너무 끔찍하지 않아? 밤 늦게까지 친구들이랑 뭐 저녁 먹고 술한잔하고 하면서 늦게 집에 들어가잖아”라고 전했다.

그러면서 “근데 이게 괜찮았던 게 아니더라고”라며 뒤늦게 트러블이 올라오더라고 고백했다. 한예슬은 “나같은 똑같은 실수하지 말고 건강한 30대에도 끝 제발 하루에 그냥 잠깐 1분이라도 들여서 홈케어 좋은 수분 세럼 바르고 좋은 크림 바르고”라며 꼭 홈케어를 하라고 강조했다. 그는 “피부 좋다고 자만하시는 분들 큰일납니다. 이거는 장거리 싸움이기 때문에”라고 덧붙였다.

한편, 한예슬은 10살 연하의 연극 배우 출신 류성재와 2021년 5월 공개 열애를 시작하고 3년간 공개 열애를 이어왔다. 두 사람은 지난달 7일 혼인신고 소식을 알리며 정식으로 부부가 됐다. 한예슬은 유튜브 채널 ‘한예슬is’를 운영하며 팬들과 소통하고 있다.

정다연 온라인 기자

