‘청량 끝판왕’ 제로베이스원, 국민 여름송 ‘바다’ 리메이크

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 ‘청량 끝판왕’ 면모 굳히기에 나선다.

성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진 등 제로베이스원은 지난 19일 공식 유튜브 채널에 미니 4집 ‘시네마천국(CINEMA PARADISE)’의 ‘바다 (ZB1 Remake)’ Special Summer Video 2를 게재했다.

공개된 영상 속 멤버들은 해변가 등에서 여름의 일상을 만끽하고 있는 모습이다. 멤버들은 밀려오는 파도에 함께 발을 담그고, 아이스크림을 먹으며 여유로운 시간을 보낸다.

제로베이스원표 '청량 끝판왕' 비주얼 시너지로 뜨거운 반응을 얻고 있는 가운데, 레트로 필름 질감의 영상미로 감성을 더욱 배가한다.

바다(ZB1 Remake)는 지난 1997년 발매된 유피(UP)의 바다를 제베원만의 색깔로 재해석한 리메이크 음원이다. ‘국민 여름 시즌송’으로 불리는 원곡이 가진 시원한 느낌은 유지하면서도 아홉 멤버만의 자유로운 청춘의 에너지를 더했다.

한편, 제로베이스원은 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 시네마천국을 발매한다. 전작 미니 3집 ‘유 해드 미 앳 헬로우(You had me at HELLO)’ 발매 이후 약 3개월 만이다

특히, 이번 앨범에는 글로벌 히트메이커 켄지(KENZIE)가 참여한 타이틀곡 ‘굿 소 배드(GOOD SO BAD)’를 포함해 'KILL THE ROMEO(킬 더 로미오)', '바다 (ZB1 Remake)', 'Insomnia(인썸니아)', 'Road Movie(로드 무비)', 'Eternity(이터니티)', 'YURA YURA (Korean Ver.)(유라유라 (Korean Ver.)' 등 총 7개 트랙이 수록됐다.

