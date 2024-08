임영웅‧플레이브 ‘팬앤스타 초이스상’ 1위

‘2024 더팩트 뮤직 어워즈(TMA)’가 치열한 투표 대결로 본 시상식에 대한 기대감을 높이고 있다.

지난 5일 정오부터 19일 정오까지 2주간 ‘2024 더팩트 뮤직 어워즈’의 ‘팬앤스타 초이스상’ 그룹, 솔로 부문 2차 투표와 ‘TMA 인기상’ 투표가 진행됐다.

세븐틴(Seventeen), 스트레이 키즈(Stray Kids), 플레이브(PLAVE), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 에이티즈(ATEEZ), 웨이션브이(WayV), 라이즈(RIIZE), 앤팀(&TEAM), 템페스트(TEMPEST), 더뉴식스(THE NEW SIX), 엔하이픈(ENHYPEN), 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR), 엔싸인(n.SSign), 투어스(TWS), 에이스(A.C.E), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 아스트로(ASTRO), 트레저(TREASURE), 판타지 보이즈(FANTASY BOYS)까지 20팀이 2차 투표 후보에 오른 가운데 플레이브가 ‘팬앤스타 초이스상’ 그룹 부문 1위를 차지했다.

또한 임영웅, 방탄소년단 뷔·제이홉·정국·지민·RM, 황치열, 이찬원, 박창근, 양준일, 장민호, 강다니엘, NCT 텐, 전유진, 홍지윤, 백호, 이승윤, 김수찬, 손태진, 홍자까지 20팀의 솔로 아티스트들이 2차 투표 각축전을 펼친 결과 임영웅이 ‘팬앤스타 초이스상’ 솔로 부문 1위에 등극했다.

새롭게 신설된 부문으로 ‘2024 더팩트 뮤직 어워즈’에 참석하는 아티스트를 대상으로 진행되는 ‘TMA 인기상’에는 김재중, 있지(ITZY), 제이오원(JO1), 우아(WOOAH), 에스파(aespa), 니쥬(NiziU), 케플러(Kep1er), 뉴진스(NewJeans), 앤팀(&TEAM), 싸이커스(xikers), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), 엔싸인(n.SSign), 이븐(EVNNE), 영파씨(YOUNG POSSE), 투어스(TWS), 엔시티 위시(NCT WISH), 유니스(UNIS), 넥스지(NEXZ)까지 18팀이 후보로 올라 투표를 진행했으며 JO1이 ‘TMA 인기상’을 거머쥐게 됐다.

한편 더팩트가 주최하고 팬앤스타와 필링바이브(FEELINGVIVE)가 주관하는 '2024 더팩트 뮤직 어워즈'는 오는 9월 7일과 8일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 개최된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

