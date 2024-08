방용국&정대현&유영재&문종업, 6년 만의 팬콘…“꿈만 같아”

그룹 B.A.P 출신 방용국&정대현&유영재&문종업이 팬 콘서트를 성료하며 여전한 인기를 증명했다.

방용국&정대현&유영재&문종업은 지난 17일과 18일 양일간 서울 KBS아레나에서 '2024 THE LAST FAN-CON [CURTAIN CALL] (2024 더 라스트 팬콘 [커튼 콜])'을 개최하고 팬들과 만났다.

'CURTAIN CALL'은 방용국&정대현 &유영재&문종업이 지난 2018년 진행한 'B.A.P 콘서트' 이후 약 6년 만의 단독 공연이다. 이날 방용국&정대현&유영재&문종업은 지난 2014년 발매된 'With You (위드 유)' 무대로 공연의 시작을 알렸다.

이어 방용국&정대현&유영재&문종업은 신곡 'Gone (곤)'을 비롯해 'Way Back (웨이 백)', 'Stand It All (스탠드 잇 올)', 'LOVE (러브)', '빛바랜 날들 이젠 잊고 다 안녕'까지 지난 8일 발매된 첫 EP의 수록곡 무대들을 처음으로 선보이며 현장을 찾은 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.

특히 방용국&정대현&유영재&문종업은 '대박사건 (Crash)', 'Young, Wild & Free (영, 와일드 앤 프리)', 'NO MERCY (노 머시)', '1004 (Angel)', 'WAKE ME UP (웨이크 미 업)', 'ONE SHOT (원 샷)' 등 추억을 자극하는 곡까지 아낌없이 선보이며 팬들의 기다림에 화답했다. 팬들 또한 떼창으로 현장을 꽉 채우며 소중한 추억을 쌓았다.

방용국&정대현&유영재&문종업은 매 회차 서로 다른 세트리스트로 풍성한 공연을 완성했다. 방용국&정대현&유영재&문종업은 'B.A.B.Y', 'Warrier (워리어)', '하지마 (Stop it)', 'Be Happy (비 해피)', 'Do What I Feel (두 왓 아이 필) 등 진정성 넘치는 라이브와 퍼포먼스가 돋보이는 무대들로 팬들과 더 깊게 교감했다.

방용국&정대현&유영재&문종업은 "오랜만에 멤버들과, 팬분들과 함께할 수 있어 행복하고 꿈만 같다. 오늘 공연 너무 잘 즐겨주시고, 소중한 시간 함께해 주셔서 감사하다. 앞으로도 다양한 모습 보여드릴테니 기대해 달라"라고 소감을 전하며 마지막까지 팬사랑을 잊지 않았다.

6년 만의 공연을 성공적으로 마무리한 방용국&정대현&유영재&문종업은 오는 24일 일본을 시작으로 대만, 홍콩에서 아시아 투어를 개최하고 글로벌 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]