블랙핑크 지수∙레드벨벳 슬기, 예쁜이들의 데이트 [스타★샷]

블랙핑크 지수와 레드벨벳 슬기가 다정한 데이트를 즐겼다.

사진=지수 인스타그램

사진=지수 인스타그램

사진=지수 인스타그램

사진=지수 인스타그램

사진=지수 인스타그램

16일 지수는 자신의 SNS에 “슬기랑 데이트”라고 적으며 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 지수는 슬기와 함께 다정한 포즈를 취하며 사랑스러운 모습으로 시선을 사로잡았다.

국내외 누리꾼들은 하트 이모티콘을 연발하며 찬사를 아끼지 않았다.

한편, 지수가 소속된 블랙핑크는 2016년에 데뷔해 ‘마지막처럼’, ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’, ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 등 여러 히트곡을 발매, 전 세계를 휩쓸었다.

슬기가 소속된 레드벨벳은 2014년 8월 ‘행복 (Happiness)’으로 데뷔, 유니크한 콘셉트와 독보적인 음악 색깔로 K-POP에 새로운 바람을 불러일으킨 레드벨벳은 ‘Ice Cream Cake‘(아이스크림 케이크), ‘빨간 맛 (Red Flavor)’ 등 수많은 히트곡들을 탄생시켰다.

정다연 온라인 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]