레드벨벳 슬기, 지수에 진심 고백 “친해질 수 없을 것 같았다”

레드벨벳 슬기가 블랙핑크 지수와의 인연을 전했다.

16일 유튜브 ‘하이슬기 Hi Seulgi’에는 ‘지수야 나랑 계곡 가서 백숙 먹을래? 무계획 가이드 in 양평’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 슬기는 “그때가 몇 년도였지? 우리가 처음 본 게? 그게 고척돔 화장실이었고”라고 회상했다. 게스트로 참여한 슬기가 “옆에 리사 있었고”라며 “리사가 막 ‘저도요! 저도 언니 좋아해요!’ 이러면서 막”라고 웃었다. 슬기는 “아니 나는 되게 놀랐던 게 우리가 SM이고 너네가 YG잖아. 그래서 친해질 수 없을 것 같았어”라고 전했다.

이어 그는 “뭔가 느낌상 나도 친해지고 싶은데 어떻게 다가가야 하지? 이러고 있었는데 이러고 있었는데 너가 너무 밝게 인사해 주는 거야”라고 기쁜 마음을 드러냈다. 슬기가 “시상식 말고는 우리가 활동이 겹친 적이 있었나?”라고 말을 꺼내자 지수는 “있긴 했어. 그래서 대기실에서 돗자리 깔고”라고 회상했다.

한편, 슬기가 소속된 레드벨벳은 2014년 8월 ‘행복 (Happiness)’으로 데뷔, 유니크한 콘셉트와 독보적인 음악 색깔로 K-POP에 새로운 바람을 불러일으킨 레드벨벳은 ‘Ice Cream Cake‘(아이스크림 케이크), ‘빨간 맛 (Red Flavor)’ 등 수많은 히트곡들을 탄생시켰다.

지수가 소속된 블랙핑크는 2016년에 데뷔해 ‘마지막처럼’, ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’, ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 등 여러 히트곡을 발매, 전 세계를 휩쓸었다.

