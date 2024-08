정국 솔로 활동기 다큐…9월 18일 개봉

정국의 활동기를 담은 다큐멘터리 영화가 개봉된다.



방탄소년단 정국의 다큐멘터리 영화 ‘정국: 아이엠 스틸(JUNG KOOK: I AM STILL)·사진’이 오는 9월 18일 한국 CGV와 약 120개 국가 및 지역 극장에서 개봉된다. 이어 10월 4일에는 일본에서 상영을 시작한다.



영화는 정국이 지난해 7월 발표한 첫 솔로 싱글 ‘세븐(Seven (feat. Latto))’부터 11월 내놓은 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’의 제작 과정과 활동기를 담았다. 여기에 어디서도 공개된 적 없는 정국의 솔직한 이야기까지 모두 만나볼 수 있다.



이번 영화는 미국 뉴욕 맨해튼의 타임스스퀘어에 위치한 TSX 엔터테인먼트에서 펼친 게릴라 공연, 전 세계 224개 국가·지역의 팬들과 온,오프라인에서 함께했던 팬 쇼케이스 ‘정국 골든 라이브 온 스테이지(Jung Kook ‘GOLDEN’ Live On Stage)’ 등의 비하인드를 다룬다. 또한 솔로 앨범의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’의 녹음기가 이번 영화를 통해 최초 공개된다.



14일 오후 10시 방탄소년단 공식 SNS에 게재된 영화의 메인 포스터는 여전히 하고 싶은 것도 보여줄 것도 많은 정국을 그렸다.



한편 정국은 오는 9월 10일 뉴욕 UBS 아레나에서 개최되는 ‘2024 MTV 비디오 뮤직 어워드(2024 MTV Video Music Awards)’에서 ‘베스트 컬래버레이션(Best Collaboration)’, ‘베스트 K팝(Best K-Pop)’ 부문 후보에 올랐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]