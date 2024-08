문별, 신곡 '내 친구의 친구 얘기인데' MV 티저…청춘 로맨스→유쾌한 추격전

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 문별이 유쾌한 추격전을 벌였다.

문별은 오늘(15일) 0시 공식 유튜브 채널에 정규 1집 리패키지 앨범 'Starlit of Twinkle(스탈릿 오브 트윙클)'의 타이틀곡 '내 친구의 친구 얘기인데 (Is This Love?)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.

공개된 영상은 문별이 tvN '선재 업고 튀어'의 명장면을 패러디한 모습으로 시작된다. 드라마 분위기가 점차 고조되는 찰나, 이내 현실로 화면이 전환된다. 드라마의 다음 이야기를 기다리던 사람들은 이내 현실 속 문별을 발견하고, 문별은 "제 얘기 아니에요"라며 추격전을 벌여 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 높인다.

'내 친구의 친구 얘기인데 (Is This Love?)'의 음원과 노랫말 일부도 처음 공개됐다. 경쾌한 멜로디가 문별의 청량한 보컬과 어우러지며 반짝이는 여름 분위기를 예고했다.

'Starlit of Twinkle'은 문별이 지난 2월 발매한 정규 1집 'Starlit of Muse(스탈릿 오브 뮤즈)'의 리패키지 앨범이다. 기존 정규 1집 수록곡에 더해 타이틀곡 '내 친구의 친구 얘기인데 (Is This Love?)'를 포함 신곡 4곡이 수록됐다. 문별은 앞서 'Starlit of Muse'로 보컬, 랩, 퍼포먼스를 모두 아우르며 올라운더 면모를 보인 바, 그 연장선인 'Starlit of Twinkle'로 다시 한번 펼쳐낼 폭넓은 소화력에도 관심이 집중된다.

한편, 문별의 정규 1집 리패키지 앨범 'Starlit of Twinkle'은 오는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

