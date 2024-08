그룹 싸이커스(xikers)가 9월 6일 컴백을 확정했다.

12일 0시 싸이커스가 공식 SNS를 통해 신보의 발매일과 앨범명이 적혀 있는 포스터를 공개하며 약 6개월 만의 컴백 소식을 알렸다. 공개된 포스터에는 미니 4집의 앨범명인 ‘하우스 오브 트리키 : 워치 아웃(HOUSE OF TRICKY : WATCH OUT)’ 이 쓰여 있는 가운데, 새 앨범의 분위기를 엿볼 수 있는 거대한 미궁이 보여 눈길을 끈다.

전작 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)’를 통해 자신의 가능성을 찾기 위한 여정의 발걸음을 내디뎠던 싸이커스. 이번 신보에서는 무모할지라도 그저 앞으로만 나아갔던 첫 여정을 지나 이제는 내가 택한 방향으로 돌파하고자 하는 싸이커스의 의지와 경고를 담아냈다. 이에 싸이커스가 거대한 미궁을 어떻게 돌파할지, 새 앨범에 대한 궁금증을 자극하는 바 이다.

그동안 싸이커스는 세계관의 아이콘인 '트리키(TRICKY)'를 바탕으로 전작과 유기적으로 이어지는 스토리를 구축하며 가요계에 존재감을 각인시켜왔다. 특히 데뷔 앨범인 미니 1집 ‘하우스 오브 트리키 : 도어벨 링잉(HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing)’으로 데뷔 12일 만에 미국 빌보드의 ‘빌보드200’에 75위로 진입한 것은 물론, 올해 3월 발매한 미니 3집 ‘하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)’로는 ‘빌보드 200’ 73위를 달성하며 자체 최고 기록을 경신했다. 데뷔 1년 만에 두 개의 앨범을 해당 차트 100위권 안에 올리는 5세대 K팝 보이그룹은 싸이커스가 최초였기에 더욱 돋보이는 성취다.

이렇게 다양한 주제를 관통하는 세계관을 통해 유의미한 성과를 쌓아가고 있는 싸이커스가 펼칠 새 이야기에 기대가 집중되고 있는 상황. 뿐만 아니라 지난 7일 일본에서 데뷔 싱글 1집 ‘츠키(루나틱)(Tsuki(Lunatic))’로 성공적인 데뷔 신호탄을 쏘아 올리며 글로벌 발자취를 남기기도 했다. 데뷔 1년 차에 매 순간 커리어 하이를 달성하며 눈부신 성장을 보여주고 있는 싸이커스의 신보에 기대감이 고조되고 있다.

한편, 싸이커스의 미니 4집 ‘하우스 오브 트리키 : 워치 아웃’은 9월 6일 오후 1시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

