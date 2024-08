캣츠아이, 오묘한 눈빛…팀 정체성·6인 6색 매력 ‘시선집중’

하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 KATSEYE(캣츠아이)가 첫 번째 EP 'SIS (Soft Is Strong)' 콘셉트 포토를 공개했다.

9일과 10일 KATSEYE(다니엘라, 라라, 마농, 메간, 소피아, 윤채) 공식 SNS에 게시된 콘셉트 포토는 '스트롱(Strong)', '소프트(Soft)' 두 가지 버전으로 나뉜다.

'Strong' 버전 콘셉트 포토는 도자기 인형과 동일한 모습의 KATSEYE 멤버들을 포착했다. 보편적으로는 상충하기 어려운 개념이 공존하는, '반전 매력'을 지닌 팀 정체성과 6인 6색 매력이 엿보이는 사진이다.

'Soft' 버전 콘셉트 포토는 꼼꼼히 들여다봐야 특별한 가치를 발견할 수 있는 골동품 가게를 모티브로 해 촬영됐다. 고풍스러운 느낌의 공간과 여섯 멤버의 오묘한 눈빛이 어우러져 매혹적이다.

일부 사진들 속에는 KATSEYE의 멤버들을 상징하는 '드림 참(Dream Charms)'도 숨겨져 있어 이를 찾는 재미가 쏠쏠하다.

KATSEYE 여섯 멤버는 각각 '수호하는 방패(Guardian Shield)', '무한한 열쇠(Limitless Key)', '별의 왕관(Stellar Tiara)', '두 개의 체리(Dual Cherry)', '꿈의 닻(Dream Anchor)', '부드러운 소라(Soothing Shell)' 등 심볼로 자신들의 포부를 드러낸 바 있다.

KATSEYE의 첫 번째 EP 'SIS (Soft Is Strong)'는 오는 16일 오후 1시(한국시간) 정식 발매된다. 이 앨범에는 앞서 공개된 싱글 'Debut'와 'Touch'를 포함해 신곡 'My Way', 'I’m Pretty', 'Tonight I Might' 등 총 5곡이 수록된다.

하이브와 게펜 레코드는 "'SIS (Soft Is Strong)'는 다양한 배경과 문화, 언어를 가진 KATSEYE가 표현하고자 하는 핵심 메시지 중 하나"라며 "글로벌 음악팬들의 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

