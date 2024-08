데이식스, 9월 2일 새 앨범 'Band Aid' 발표…인기 상승세 이어간다

DAY6(데이식스)가 오는 9월 2일 새 앨범을 발표한다.

JYP엔터테인먼트는 8월 9일 오후 DAY6 공식 SNS 채널에 새 앨범 'Band Aid'(밴드 에이드) 릴리스 티저 영상을 깜짝 공개했다. 이에 따르면 DAY6는 다음 달 2일 신보 'Band Aid'를 발매하고 전작 'Fourever'(포에버) 이후 약 6개월 만에 컴백한다.

이번 릴리스 영상은 힘찬 밴드 사운드를 배경으로 멤버들이 악기를 연주하고 있는 모습과 함께 곳곳에 새 앨범명 'Band Aid'가 드러나 이목을 사로잡는다. 일상 속 위로와 공감을 전하는 DAY6가 들려줄 새로운 음악에 대중의 기대가 집중된다.

DAY6는 2023년 겨울 원필을 마지막으로 성진, Young K(영케이), 도운까지 멤버 전원이 전역했다. 올해 3월에는 앨범 'Fourever'와 타이틀곡 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)로 그룹의 새로운 막을 열었다. 군백기 동안 2017년 2월 발표한 곡 '예뻤어'와 2019년 7월 미니 5집 타이틀곡 '한 페이지가 될 수 있게'가 더블 역주행을 기록했고, 전작 'Welcome to the Show'는 음원 차트 상위권에 오르며 고른 사랑을 받았다. 지난 4월에는 서울 송파구 잠실실내체육관에서 총 3만 4000 관객을 동원한 360도 개방형 단독 콘서트 'DAY6 CONCERT <Welcome to the Show>'를 성황리 개최했다.

