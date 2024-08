[현장] “어색하지만, 솔로 가수 윤산하입니다”…데뷔 8년 만에 다시 첫 발

그룹 아트스로 윤산하가 데뷔 8년 만에 솔로 가수로 첫 발을 뗀다.

6일 윤산하는 첫 솔로 미니앨범 ‘DUSK’(더스크)를 발매를 기념해 서울 중구 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 쇼케이스를 진행했다. 이날 윤산하는 앨범에 관해 다양한 이야기를 전했다.

이날 윤산하는 “솔로 가수 윤산하입니다”라며 “혼자 어색하기도 하다”고 소감을 전하면서도 “제 목소리가 담긴 앨범, 저도 많이 들을 것 같다”고 자신감을 내비쳤다.

이어 “팀 활동 할 때는 막내이다 보니까 형들한테 기대고 애교도 부렸는데, 이제 형들의 빈자리를 많이 느꼈다. 이번에 저의 모습을 제대로 보여드리고 싶다”고 각오를 다졌다. 또한 아스트로 멤버이자 형들에게 축하와 함께 조언을 많이 들었다고 덧붙였다. 특히 목표로는 “은우 형 따라잡기”라며 “자주 만나니까 ‘형 조심해라, 곧 따라간다’고 하면 (은우) 형도 웃으면서 ‘빨리 따라오라’고 한다”고 전해 훈훈함을 자아냈다.

‘DUSK’는 ‘황혼’, ‘개와 늑대의 시간’을 의미하는 앨범명으로, 윤산하가 아스트로 막내에서 솔로 아티스트로 거듭나는 황혼의 시기를 지나 진정한 성장을 이루겠다는 포부를 담고 있다. 전체 트랙 또한 노을이 지기 시작해 완전한 밤에 이르는 황혼의 시간을 느낄 수 있게 배치돼 윤산하만의 개성 짙은 음악색을 기승전결 있게 풀어냈다.

타이틀곡 ‘Dive(다이브)’는 강렬한 킥과 묵직한 베이스 사운드를 중심으로 웅장한 패드와 윤산하의 개성 넘치는 보컬이 어우러져 신비로우면서도 시네마틱한 분위기가 돋보이는 얼터너티브 R&B팝 장르의 곡이다. 가장 행복했던 추억을 찰나의 노을에 비유해 슬픔과 그리움을 품은 어둠이지만 그 밤에 빠져 흘러가고 싶다는 애절한 마음을 전한다.

이 밖에 이번 앨범에는 윤산하의 자작곡 ‘여우별’, 사랑하는 사람을 떠나보낸 그리움과 후회를 서정적으로 노래한 ‘Losing My Mind(루징 마이 마인드)’, 소울풀한 선율로 해 질 녘 하늘이 떠오르는 ‘BITTERSWEET MISTAKE(비러스윗 미스테이크)’, 다이내믹한 보컬이 돋보이는 퍼포먼스곡 ‘BLEEDING(블리딩)’, 창밖에 내리는 빗소리가 들리는 것만 같은 ‘Rain Down On Me(레인 다운 온 미)’까지 완성도 높은 총 6곡이 수록된다.

한편 윤산하는 한국과 일본에서 단독 콘서트를 개최하는 것은 물론, 드라마 ‘가족X멜로’, ‘내 여자친구는 상남자’ 출연을 확정지으며 하반기에도 활발한 활동을 이어간다.

