시크한 ‘젠지 공주’ 유니스의 강력한 중독성 ‘너만 몰라’ [SW신곡]

‘젠지 공주’ 그룹 유니스가 당찬 자신감을 장착하고 돌아왔다.

유니스는 오늘(6일) 첫 번째 싱글앨범 ‘CURIOUS(큐리어스)’를 공개하고 본격적인 활동에 나선다.

앞서 지난 3월 미니 1집 ‘WE UNIS(위 유니스)’를 발매하며 가요계 첫 발은 내딛은 유니스는 데뷔와 동시에 국내외서 광폭 행보를 보여주며 ‘글로벌 슈퍼 루키’로 등극했다.

‘위 유니스’는 역대 걸그룹 데뷔 음반 초동 8위를 기록하며 글로벌 K팝 팬들에게 눈도장을 제대로 찍었다.

이번 새 싱글 ‘큐리어스’는 자기 변신을 통한 소녀들의 역동적인 모습과 존재 자체로 가치 있는 ‘나’와 ‘우리’의 모습을 다양한 감정과 솔직한 언어로 풀어낸 앨범. 유니스의 남다른 자신감과 소녀들이 겪는 다이내믹한 모습이 담겼다.

특히 이번 앨범 콘셉트는 당찬 ‘젠지(GenZ)공주’로 청순하고 차분함보다는 카리스마 있고, 쿨한 면모에 집중했다. 여기에 Z세대의 엉뚱 발랄한 매력까지 더해 조화롭게 완성했다.

타이틀곡 ‘너만 몰라’는 질주할 듯한 강렬한 일렉 기타 사운드 인상적이다. 여기에 묵직한 베이스와 드럼 등의 다양한 악기 사운드를 더해 곡의 완성도를 높였다. 특히 중독적인 훅 멜로디와 여덟 멤버의 시크한 보컬은 유니스만의 확신과 자신감을 돋보이게 한다.

내 안에 ‘나’를 발견하고, 결국엔 그 모습을 깨고 나와 새로운 ‘나’로 거듭나겠다는 ‘G.O.A.T(고트, GOAT·Greatest Of All Time)’ 추구미를 담았다.

‘너만 몰라 정말 정말 몰라 I want to be one / 바로 나야 바로 바로 나야 Do what I wanna do / 깊이 숨겨온 날 보여봐 눈부시잖아 I’m like the star / 너만 몰라 너만 너만 몰라 I want to be one / 유리구두보단 Sneakers And Then I’m kikin' jumpin’ Run&GO / Cuz I keep bumping Makes me delicate / 아프대도 Never stop 난 달려가 쭉 I Move’ 등 내 안에 벽을 깨고 워너비로 나아가겠다는 유니스의 당찬 포부를 중독성 강하고 스포티한 가사로 풀어낸 점도 눈길을 끈다.

이외에도 밝고 프레시한 바이브와 멤버들의 다채로운 색깔이 돋보이는 ‘Datin' Myself(데이틴’ 마이셀프)’, 기분 좋은 에너지와 경쾌함이 더해져 ‘우리만의 완벽한 파티’를 표현한 ‘Poppin‘(팝핀)’까지 다양한 감정을 유니스만의 색깔로 녹여냈다.

‘너만 몰라’ 뮤직비디오는 젠지 공주답게 SNS 계정에서 불타오르는 하트가 떨어지면서 시작된다. 키치한 의상과 배경이 당찬 젠지 공주의 분위기를 극대화 시킨다. 또한 ‘냥냥펀츠’와 ‘아이빔’ 포인트 동작은 따라하기 쉬워 챌린지 열풍을 넘어 밈까지 기대해볼 만하다.

유니스는 이번 활동에서 유일무이한 콘셉트와 확 달라진 음악, 비주얼로 글로벌 팬덤을 더욱 확장하는 기폭제로 만들 예정이다. 앨범명처럼 K팝 팬들의 호기심을 제대로 불러일으킬지 귀추가 주목된다.

한편, 유니스는 오늘(6일) 싱글 1집 ‘큐리어스’ 발매 후 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

