제로베이스원, 미니 4집 ‘시네마 천국’ 스케줄러 오픈… ‘꽉 채운 티징 콘텐츠’

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 새 앨범의 포스터와 스케줄러를 공개하며 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.

성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진 등 제로베이스원은 5일 공식 SNS에 미니 4집 '시네마 천국(CINEMA PARADISE)'의 앨범명 무빙 포스터와 스케줄러를 차례로 게재했다.

영화 포스터처럼 제작된 무빙 형태의 포스터에는 앨범명 시네마천국과 함께 아홉 멤버의 이름이 캐스트 타이틀로 표기돼 있다. 필름에는 각 멤버의 무결점 비주얼이 클로즈업 컷으로 담겨 눈길을 끈다.

이어 공개된 스케줄러에 따르면, ZEROBASEONE은 트랙 포스터, 서머 트랙 비디오, 앨범 샘플러, 스토리보드 등 다양한 티징 콘텐츠로 컴백 주간을 꽉 채운다. 특히, ZEROBASEONE은 세 개의 타이틀 포스터, 두 편의 뮤직비디오 티저를 비롯해 영화 장르처럼 BAD·ROMANCE·SF 등 세 가지 버전의 콘셉트 포토 공개를 예고해 궁금증을 높인다.

ZEROBASEONE의 컴백은 지난 5월 발매한 미니 3집 'You had me at HELLO' 이후 약 3개월 만이다. 이 앨범으로 운명적 만남 후 첫눈에 반한 청춘 3부작을 완성한 ZEROBASEONE은 'CINEMA PARADISE'를 통해 영화 같은, 새로운 이야기를 시작한다.

ZEROBASEONE은 지금까지 발매한 3개 앨범을 모두 발매 하루 만에 '밀리언셀러' 반열에 올리며 K-POP 새 역사를 쓴 만큼 'CINEMA PARADISE'로 이어갈 '5세대 아이콘' 활약에 가요계 이목이 쏠린다.

한편, ZEROBASEONE의 미니 4집 'CINEMA PARADISE'는 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

