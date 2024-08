그룹 ITZY(있지)가 팬들의 열띤 환호 속 두 번째 월드투어 일환 필리핀 마닐라 콘서트를 성료했다.

ITZY는 8월 3일(이하 현지시간) 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나(SM MALL OF ASIA ARENA)에서 두 번째 월드투어 'ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>'(<본 투 비>) 일환 단독 공연을 진행했다. 2023년 1월 첫 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR <CHECKMATE>'(<체크메이트>)의 단독 콘서트 이후 약 1년 7개월 만에 성사된 현지 공연으로써 일찍이 팬들의 관심을 모았다.

이번 공연 역시 '무대 장인' 수식어에 걸맞은 ITZY의 에너지와 퍼포먼스로 장내를 가득 채웠다. 파워풀한 군무가 돋보이는 'BORN TO BE'로 포문을 열었고 'WANNABE'(워너비), 'LOCO'(로꼬), 'Not Shy'(낫 샤이), 'CAKE'(케이크), 'SNEAKERS'(스니커즈) 등 대표곡 퍼레이드부터 다채로운 수록곡 무대까지 풍성한 세트리스트를 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 여기에 멤버 각자의 개성이 담긴 솔로 스테이지가 더해져 열기를 높였다.

특히 공연 당일 ITZY의 데뷔 2000일을 맞이한 만큼 믿지(팬덤명: MIDZY)는 영상 팬 이벤트를 마련해 멤버들에게 감동을 안겼고 러닝타임 내내 힘찬 박수와 호응을 보냈다. 공연을 특별하게 완성해 준 믿지를 향해 ITZY는 "언제나 큰 함성과 응원 보내주셔서 감사하다. 오늘도 믿지와 함께이기에 즐겁고 행복하다. 언제나 큰 의미가 되어주는 팬들에게 큰 힘과 위로가 되는 음악을 꾸준히 들려드리고 싶다. 앞으로도 언제나 좋은 음악으로 믿지와 함께하겠다"라며 소감을 전했다.

또한 이번 투어 기간 중 현지 대형 쇼핑몰 글로리에타(Glorietta)에서 프레스 행사를 진행하고 필리핀 TV 채널 ABS-CBN의 유명 뉴스 프로그램 'TV PATROL'에 출연해 투어에 대한 다양한 에피소드를 소개하는 등 여러 프로모션을 펼치며 팬들과 더욱 가까이 소통했다.

ITZY는 올해 2월부터 전 세계 28개 지역 32회 규모의 월드투어를 전개하며 서울을 비롯한 아시아, 남미, 북미, 유럽 등 글로벌 무대를 누비고 영향력을 확장하고 있다. 월드와이드 행보에 박차를 가하는 중인 이들은 오는 10일 홍콩에서 단독 콘서트를 열고 이번 월드투어의 피날레를 장식한다.

