엔하이픈 ‘Brought The Heat Back’, 에너제틱 칼군무에 ‘흥 폭발’

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 에너제틱한 칼군무로 ‘퍼포먼스 특화 그룹’임을 입증했다.

엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 2일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 정규 2집 ‘ROMANCE : UNTOLD’의 수록곡 ‘Brought The Heat Back’ 퍼포먼스 뮤직비디오를 게재했다. 앞서 공개된 오피셜 뮤직비디오와 달리 ‘Brought The Heat Back’의 춤을 처음부터 끝까지 볼 수 있는 영상이다.

엔하이픈은 파워풀한 퍼포먼스로 곡의 생동감을 더했다. 어둠 속에서 박자에 맞춰 그루브를 타는 제이의 실루엣을 시작으로 멤버들의 펑키하고 화려한 동작들이 쉴 새 없이 펼쳐져 보는 이의 흥을 돋운다. 특히 리드미컬한 스텝과 역동적인 군무, ‘질투심에 가득 찬 소년’의 감정이 살아있는 섬세한 표현력이 압권이다. 한 곡 안에서 춤에 여러 변주를 준 짜임새 있는 안무 구성도 흥미롭다.

‘Brought The Heat Back’은 사랑하는 ‘너’로 인해 처음으로 느낀 질투심이 당황스럽지만, 평정심을 유지하겠다는 허세를 보이는 소년의 감정을 담아낸 펑크(Funk)/댄스 팝(Dance Pop) 장르다. 로맨틱한 가사와 달콤한 퍼포먼스로 인기를 끈 엔하이픈의 타이틀곡 ‘XO (Only If You Say Yes)’와 상반된 매력을 느낄 수 있는 곡이다.

한편 엔하이픈은 ‘ROMANCE : UNTOLD’를 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’(7월 27일 자) 2위에 올려놓는 등 다양한 분야에서 자체 최고 기록을 경신 중이다. 이들은 팬들의 사랑에 보답하고자 오는 6일 SBS M, SBS FiL에서 방송되는 ‘더쇼’ 등을 통해 ‘Brought The Heat Back’ 후속 활동에 나선다.

