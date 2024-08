싸이커스, 日 데뷔 타이틀곡 ‘츠키(루나틱)’ 뮤직비디오 티저 공개

싸이커스(xikers)가 일본 데뷔를 앞두고 본격적인 인기 예열에 나섰다.

싸이커스는 지난달 31일 공식 SNS를 통해 일본 데뷔 싱글 '츠키(루나틱)(Tsuki(Lunatic))'에 수록된 동명의 타이틀곡 '츠키(루나틱)'의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상은 시작부터 중독성 강한 멜로디가 흘러나와 단번에 귓가를 사로잡은 가운데, 역동적인 카메라 무빙과 화면 전환을 통해 싸이커스의 에너제틱한 바이브를 보여주며 눈길을 끌었다. 또한, 영상 말미에는 “위 갓 위 갓 모어(We got we got more)”라는 가사 일부가 공개되며 본편을 향한 기대감을 증폭시켰다.

싸이커스의 일본 싱글 1집에는 중독성 있는 후렴구가 인상적인 '츠키(루나틱)', 싸이커스 특유의 파워풀함을 느낄 수 있는 '쿨(Cool)', 질주감 있는 시원한 무드의 '아 유 시리어스?(Are you serious?)'까지 모두 일본 데뷔를 위한 새로운 곡들이 수록되어 있다.

싸이커스는 정식 데뷔에 앞서 팬미팅, 페스티벌 등을 통해 현지 팬들을 만나며 기대감을 한층 더 자극하는 중이다. 이들은 지난달 31일 일본에서 오래된 역사를 자랑하는 페스티벌인 '메자마시 라이브'에 출연하여 강렬한 퍼포먼스로 보는 이들을 매료시켰고, 일본 데뷔를 향한 현지 팬들의 관심을 끌어올렸다.

이렇듯 일본 데뷔에 박차를 가하고 있는 싸이커스는 오늘(1일) 첫 일본 팬미팅 '싸이커스 퍼스트 팬미팅 : 로디맵 인 재팬(xikers 1st FANMEETING : roadymap IN JAPAN)'을 개최한다. 이들은 오늘과 내일(2일) 오사카의 제프 남바(Zepp Namba)에서 팬미팅을 열고, 4~5일 도쿄 제프 하네다(Zepp Haneda)까지 총 4회차에 걸쳐 팬들과 가까이서 만나 소통하며 소중한 추억을 쌓을 예정이다.

한편, 싸이커스의 일본 싱글 1집 '츠키(루나틱)'는 7일에 발매된다.

